Report ISS “In tutti i casi infezione acquisita in Italia, ad eccezione dei primi tre”

. Dall’inizio dell’epidemia alle ore 16 del 16 aprile 2020, sono stati riportati alsistema di sorveglianza 159.107 casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori diriferimento regionale come positivi per SARS-CoV–2 (22.997 casi in più rispetto alprecedente bollettino aggiornato al 9 aprile 2020). È stata confermata la diagnosidi infezione da SARS-CoV-2 nel 99% dei campioni inviati dai laboratori diriferimento regionale e processati dal laboratorio nazionale di riferimento (ISS).Sono stati notificati 19.996 decessi (3.342 decessi in più rispetto al numeroriportato nel bollettino del 9 aprile 2020).

La curva epidemica mostra un andamento in crescita delle nuove diagnosi fino al 20 marzo 2020 e successivamente a tale data un decremento lieve ma costante che dovrà essere confermato nei prossimi giorni, quando i dati saranno consolidati.

La data di inizio sintomi è al momento disponibile solo in 87.954 dei 159.107 casi

segnalati. Questo può essere dovuto al fatto che una parte dei casi diagnosticati

non ha ancora sviluppato sintomi e/o dal mancato consolidamento del dato

dovuto al sovraccarico di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori che devono

reperire e riportare i dati in piattaforma. I primi casi sintomatici risalgano alla fine di gennaio, con un andamento in crescita del numero di casi fino al 13 marzo 2020. Anche in questo caso il picco osservato non tiene conto sia del ritardo della segnalazione che dei casi che potrebbero aver sviluppato i sintomi dopo tale data. Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei primi sintomi e la data di diagnosi è di 3 giorni per il periodo 20-29 febbraio (calcolato su 1.614 casi), di 5 giorni per il periodo 1-10 marzo (9.732 casi), di 6 giorni dal 11 al 20 marzo (27,679 casi) e di 7 giorni dal 21 marzo al 9 aprile (46.236 casi).

79.370 casi sono di sesso maschile (50.0%). L’età mediana è di 62 anni (range 0-

100). L’informazione sul sesso è nota per 158.727/159.107 casi.

Nelle fasce di età 0-9, 10-19, 60-69 e 70-79 anni si osserva un numero maggiore

di casi di sesso maschile rispetto al numero di casi di sesso femminile. Nella

fascia di età >90 anni, il numero di soggetti di sesso femminile è quasi il triplo

quello di soggetti di sesso maschile probabilmente per la struttura demografica

della popolazione. In tutte le altre fasce d’età esaminate. Nel 31,1% dei casi segnalati viene riportata almeno una co-morbidità (patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche). Le indagini epidemiologiche effettuate suggeriscono che nella quasi totalità dei casi l’infezione è stata acquisita in Italia (tutti i casi ad eccezione dei primi tre casi segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina).

La gravità clinica dei pazienti non è riportata in tutte le Regioni/PPAA in modo

standardizzato secondo le modalità previste dalla sorveglianza COVID-19, ma si

sta procedendo alla raccolta di tale informazione. Attualmente la gravità clinica è

disponibile per 54.571 casi, di cui 6.100 (11,2%) asintomatici, 9.489 (17,4%) paucisintomatici, 8.464 (15,5%) con sintomi per cui non è specificato il livello di gravità,

19.606 (35,9%) con sintomi lievi, 9.646 (17,7%) con sintomi severi tali da richiedere

ospedalizzazione, 1.266 (2,3%) con quadro clinico di gravità critica che richiede

ricovero in Terapia Intensiva.