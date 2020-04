Riuniti, chiuso reparto Medicina universitaria. 6 i positivi, anche un medico

, 20 aprile 2020. Come anticipato ieri sera, è chiuso momentaneamente il reparto didegli OO.RR. di Foggia, in seguito alla positività di almeno 5 assistiti e 1 medico del reparto. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Complessivamente, agli Ospedali Riuniti di Foggia risultano 100 persone ancora ricoverate dopo essere risultate positive al Covid19; 30 in post acuzie. Per i reparti di rianimazione: due sono vuoti, altri 2 con 8 pazienti, di cui un uomo del personale sanitario. Programmata la sanificazione del reparto di medicina universitaria, come i tamponi all’intero personale. Continuano le indagini cliniche.