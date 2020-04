“Viviamo un’odissea come Ulisse, servono coraggio e risposte dalla politica”

Sull’ultimo numero di, la rivista che dirige edita da, ha parlato di, di parlare, dialogare con il proprio cuore, di darsi coraggio: “Credo che ne occorra per vivere il distanziamento sociale, o per dire più correttamente ‘corporale’, per questo ripropongo quanto dice Ulisse nell’incontro con il Ciclope incitando il suo cuore a sopportare la morte finché l’astuzia non lo condurrà fuori”. E’ uno dei libri cheha letto nella sua quarantena, insieme a “Il mito greco” scritti entrambi dal grecista“Sono felice di aver scelto questa strada dell’antichità classica anche se non è facile trasmetterla ai ragazzi che a volte credono non sia più spendibile”.

In questi giorni di quarantena chissà se il “carpe diem” le dice qualcosa: “Ci aiuta psicologicamente perché è bene vivere nel presente ma non immaginare troppo il futuro. Gli esperti non sono d’accordo, dicono che bisogna cancellare il presente e immaginare un futuro migliore, il mio è un carpe diem cristianizzato nel senso che noi siamo fragili e disponiamo poco della nostra vita, ma credo nella Provvidenza”.

Prosegue, oggi più che mai, le sue lezioni online per la formazione dei docenti, fra i titoli del corso “Maestro, come si fa a pensare?”, secondo il titolo del libro del presidente di Amica Sofia Massimo Iiritano. Si pratica filosofia con i bambini – anzi, è una delle mission di Amica Sofia- ponendosi di fronte ai loro perché: “Ai bambini mancano l’aria aperta, gli spazi che già avevano in quantità limitata. Possono stare di più con mamma e papà, si dice, ma ora è diventato troppo, stanno con il fratellino o la sorellina ma ora litigano. Abbiamo fatto un progetto di raccolta di pensieri dalla quarantena in un istituto della Lombardia: ai più piccoli manca la scuola, stare con i compagni, ai ragazzi delle medie non basta poter discutere la tesina finale, chiedono socialità, perché la classe non è solo apprendimento”.

I contatti con la sua città natale, Cerignola, proseguono: “Qui ho i miei amici del cuore, alla loro Fiera del libro ho partecipato in molte occasioni, loro ci spendono la vita in questa organizzazione”. Le comunicazioni sono state avviate anche con la scuola Don Puglisi di Cerignola dove, nella didattica online, è stata introdotta l’Odissea, “perché stanno vivendo delle peripezie come Ulisse”. Dorella ha scritto libri sulla corporeità nel mondo antico, e a chi dice che la casa di oggi è ritrovare un rifugio risponde: “La penso come Cacciari, è una prigione, è difficile concentrarsi nella lettura e nella scrittura perché devi avere anche altre distrazioni, stare in casa non fa un gran bene, ci ritroviamo tutti un po’ rachitici, è inutile far finta che non sia successo nulla, è un po’ ipocrita. Trovo molto beneficio, invece, nell’ascoltare la musica classica, quella vivace di Rossini, suono il pianoforte. Le altre attività con i bambini, ma credo valga per tutti, funzionano poco nella costrizione della libertà”.

Filosofa ma pragmatica sul futuro: “Le questioni economiche sono quelle stesse che oggi impediscono di pensare al futuro, non è che dal 4 maggio ci buttiamo tutti fuori ma credo che anche la scienza abbia mostrato delle contraddizioni nello spiegare quello che sta avvenendo. Ho comprato una mascherina in farmacia a fine febbraio fra l’ironia degli amici e lo stupore del farmacista. Ma come si poteva pensare che quello che è successo in Cina non sarebbe arrivato qui, io leggo la pagina degli esteri sui giornali, c’è un mondo intorno a noi che spesso non vediamo nonostante il mondo sia globalizzato”.

Della Regione Puglia nell’emergenza “pensa che abbia fatto bene il presidente ad avvalersi della collaborazione di Lopalco, vuol dire che le competenze sono utili e contano ancora. Non condivido l’atteggiamento un po’ cretino del sud che non si è messo nei panni di un nord in difficoltà, c’è poco da estraniarsi dai problemi della Lombardia che sono quelli di Calabria e Sicilia. Il sud si è mostrato poco comprensivo verso i problemi del nord e verso Milano che è una città aperta, accogliente. Invece sui social, da parte di giornalisti e politici ho notato che guardano solo in casa propria”. Ma fra politici e scienziati chi vince, se si può usare questo verbo. Dorella precisa: “La politica alla fine di questo periodo dovrà prendere le proprie decisioni, solo la politica, gli scienziati possono fare da consulenti ma è la politica che deve decidere. Il governo finora ha agito sulla strada della responsabilità che etimologicamente rimanda alla parola risposta”. Dorella, giornalista che collabora con il Sole24, suo lavoro principale di riferimento fino a qualche anno fa, sta scrivendo un libro sui temi legati alla ricerca. “Riguarderà la bellezza nel mondo antico, non voglio anticipare altro”.