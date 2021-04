Braccio di ferro Emiliano-Governo su riaperture anticipate e scuola in Dad

Bari, 21/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Riaprire alcune attività economiche prima del 30 aprile, in deroga alle restrizioni previste per la zona rossa. E tenere le scuole chiuse almeno sino al 15 maggio, lasciando sempre alle famiglie la libertà di scelta tra la «Dad» e la presenza al 50% laddove la Puglia, dopo il ponte del 1° maggio, dovesse uscire dal «rosso» e diventare zona arancione.

Sarebbero questi gli obiettivi del presidente della Regione sui quali, in queste ore, si sta concentrando – dati e previsioni alla mano – l’azione di governo pugliese. Da un lato, dunque, la lettera scritta a 4 mani con l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e inviata al ministro della Salute Roberto Speranza sulle riaperture. Dall’altra le «trattative» con il ministro Mariastella Gelmini, che spinge per la presenza al 100% negli istituti, in modo che il «modello Puglia» venga adottato anche da altre regioni. Il primo gol, nella riunione Governo-Enti locali sul nuovo decreto Covid, Emiliano lo ha segnato raccogliendo l’adesione del Veneto di Luca Zaia alla proposta che la presenza a scuola sia «solo su richiesta» come in Puglia. (gazzettamezzogiorno)