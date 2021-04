Foggia. Graduatoria definitiva per le case popolari, manca dal 2011 e si è in ritardo di 3 anni

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 21 aprile 2021. Mancava la graduatoria definitiva per gli alloggi Erp, dunque il Comune di Foggia non è stato ammesso al finanziamento regionale da 4,4 milioni di euro del bando sull’abitare sostenibile e solidale. La determina regionale è del 15 aprile scorso, il bando è stato emanato nel 2016.

In vigore, dopo 5 anni, il Comune ha a disposizione solo la lista provvisoria degli aventi diritto, gravata da una serie di ricorsi esaminati da ottobre in poi e definita – in barba ai 90 giorni richiesti dalla legge regionale in base ai tempi di chiusura del bando- solo ad ottobre 2020.

Basta questo a giustificare tanto ritardo? Non si sa, certo quello della graduatoria definitiva è un atto che si può definire “rivoluzionario” sia perché l’ultima risale al 2011, sia perché si tratta di ripartire con una nuova marcia dopo la legge regionale 10/2014 che ha riordinato e modificato la materia.

Fra le motivazioni spesso addotte per giustificare il ritardo c’è quella dei “tecnici che mancano per fare i sopralluoghi”, così l’ente l’ha spiegato in altre occasioni. A proposito di tempi non rispettati e di finanziamenti bruciati, il Comune ha risposto con un comunicato che punta l’attenzione sui “250 ricorsi presentati dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria” e consolandosi con le due linee di intervento approvate, quella per 10 alloggi e per opere di urbanizzazione.

“La Regione sta spingendo perché tutti abbiano una graduatoria definitiva”, dice Donato Pascarella, amministratore unico di Arca che non commenta il mancato finanziamento ma evidenzia la stretta collaborazione con il Comune, “solo così si può essere forti”.

Inoltre, ricorda e che è partito l’iter per 160 alloggi su un terreno comunale nei pressi della fiera. “Questi alloggi risolveranno la questione dell’emergenza abitativa a Foggia”, in base alla graduatoria degli aventi diritto. A breve, anticipa Pascarelle, è fissato un incontro con l’assessora regionale Maraschio, il Comune e Arca.

Gli alloggi che non si potranno acquistare da privati- come previsto dalla convenzione con Arca firmata ad ottobre e dato il finanziamento perduto- sono 34, sarebbero stati destinati alle famiglie di via S. Severo, di piazza Giovanni XXIII al Cep, dell’ex distretto militare, zone calde dell’emergenza abitativa più circoscritta nei locali della circoscrizione Cep. “I 250 ricorsi indicano la drammaticità del problema dell’emergenza abitativa della città”, ha inoltre commentato l’amministrazione dopo la notizia di tanti soldi andati in fumo. Dai numeri che risultano a Stato Quotidiano erano 1200-1300 le richieste da ricollocare in graduatoria definitiva nel 2011, la nuova, invece, da compilare in modo definitivo, comprenderebbe circa 800 richieste e 200 ricorsi. Anche ad un calcolo sommario, nulla che non possa essere concluso in 3 anni e mezzo.

L’ente, preso atto della circoscritta vittoria a due punti del bando, ritorna a menzionare una delle ultime deliberazioni di giunta alla quale ha lavorato, cioè la richiesta alla Regione Puglia “di delocalizzazione e conseguente utilizzo del finanziamento di 2milioni e 400mila euro per la realizzazione di ulteriori alloggi, finanziamento già all’epoca ottenuto per il PIRP”, come si legge nel documento del 31 marzo scorso.

La questione, tuttavia, non è stata ancora affrontata con gli enti competenti: “Non siamo ancora stati convocati per parlarne- dice Pascarella- ma se il Comune chiede di delocalizzare i finanziamenti significa che le case di epoca fascista non devono essere abbattute ma ristrutturate?”. Sono 24 alloggi per cui è stato richiesto di spostare i finanziamenti da via Lucera- Rione Biccari a Borgo Croci.

Nell’affollata agenda della questione case popolari, a maggio il Tar deciderà per gli alloggi “da sgombrare” nell’ex distretto, come da ordinanza sindacale, dopo aver concesso al Comune una proroga.

Paola Lucino, 21 aprile 2021