Foggia, 21 aprile 2021. In pieno centro città, precisamente in Via Scillitani, in prossimità dell’ingresso della Villa Comunale, è stato trovato a terra il corpo di un uomo.

Si tratta di un senzatetto barese, di 53 anni, di nome Gianfranco. Al vaglio degli inquirenti le modalità della morte, che si presume naturale.