Manfredonia, lo sfogo di una ristoratrice “incazzata” dalle chiusure Covid

Manfredonia, 21/04/2021 – Lo sfogo di una ristoratrice incazzata sul coprifuoco, i ristori ridicoli e la povertà che incombe. Ne ha parlato nella trasmissione radiofonica Senza Tabù Mary Fabrizio di un ristorante di Manfredonia in Puglia.

“Dal marzo 2020 hanno bloccato subito il nostro lavoro e ci hanno detto di metterci in regola con plexiglass, separatori, gel etc”, spiega. “Abbiamo subito collaborato col Governo perchè eravamo in una situazione di emergenza. Più o meno avremo speso solo 7mila solo per quello. Almeno ci dovevano permettere di lavorare in sicurezza. Invece ci hanno lasciato solo luglio e agosto e poi tutto chiuso di nuovo”.

“Tutti gli eventi sono stati cancellati. Abbiamo dovuto lasciare a casa 20 famiglie numerose e con la disoccupazione non vanno avanti. I ristori sono arrivati ma sono stati ridicoli. Nessuna dilazione per le spese. Io vedo donne disperate, colleghe che sono andate a rubare nei supermercati per far mangiare i figli. Un ristorante fa lavorare macellerie, pescatori. Tante attività invece si è deciso di lasciarle aperte”, aggiunge.

“Il coprifuoco invece, – sostiene la presentatrice – , ha concentrato la folla in alcune ore piuttosto che lasciarle diluite durante la giornata”. “A maggio sarà possibile lavorare solo all’aperto. Di male in peggio. Non è possibile organizzare niente in anticipo. E mandare via il cliente entro le dieci è imbarazzante” conclude la ristoratrice.