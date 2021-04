Nasce l’ironica “SuperLega Foggiana”: il Manfredonia Calcio c’è

Manfredonia, 21/04/2021 – (barlettaviva) Hanno scelto l’ironia, Fidelis Andria e Team Ortanova, per salutare l’avvento della cosiddetta Super Lega Europea che tanto sta facendo discutere, e in gran parte indignare gli sportivi di tutta Europa e non solo.

I biancazzurri federiciani, dalla loro pagina Facebook hanno proclamato urbi et orbi la loro “rinuncia” alla Super League.

Meglio forse hanno fatto quelli del Team Ortanova, che sempre dalla piattaforma social di Zuckerberg hanno solennemente proclamato la nascita della “SuperLega Foggiana” che andrà a deliziare i calciofili dauni da Manfredonia a Zapponeta, da Poggio Imperiale a Biccari. Ironia a parte, il 20 aprile 2021 sarà ricordato come una delle date più infauste per il calcio. L’apice di un processo di distruzione del gioco più bello del mondo che ebbe inizio a fine 1995 con la famosa e nefasta sentenza Bosman dalla quale – al netto della sacrosanta libertà di circolazione degli individui – sono poi scaturiti tutti i mali attuali del cosiddetto “calcio moderno”. (barlettaviva)