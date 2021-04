Noleggio auto elettriche: 3 buoni motivi per scegliere questa soluzione

Le auto elettriche rappresentano una soluzione di mobilità sostenibile decisamente interessante, perché offrono numerosi vantaggi: permettono di risparmiare sul carburante, inquinano molto meno e in quanto a prestazioni si possono paragonare ormai ai loro equivalenti a diesel. Non è quindi un caso se questi veicoli sono sempre più gettonati, ma bisogna riconoscere che non sempre si rivelano vantaggiosi al giorno d’oggi. Il maggior problema delle auto elettriche infatti rimane l’investimento iniziale che bisogna compiere per acquistarle. Se infatti sul lungo periodo si risparmia utilizzando un veicolo di questa tipologia, il costo al momento dell’acquisto è purtroppo ancora molto elevato.

Per tale ragione, sempre più persone scelgono la formula nel noleggio a lungo termine, che permette di avere a disposizione un’auto elettrica senza tutti i problemi legati al possesso di un veicolo di proprietà. Proprio per quanto riguarda le auto elettriche noleggio lungo termine e leasing sono soluzioni effettivamente vantaggiose: vediamo perché.

#1 Nessuna spesa iniziale per l’acquisto dell’auto

Il primo grande vantaggio del noleggio a lungo o breve termine di un’auto elettrica sta proprio nel fatto che grazie a tale formula è possibile evitare di pagare cifre elevate per l’acquisto. Le uniche somme da versare sono rate mensili del tutto abbordabili e in alcuni casi un anticipo iniziale che non è nemmeno previsto in tutte le offerte. Come abbiamo accennato, il problema maggiore della mobilità elettrica è proprio quello dei costi esagerati delle auto che appartengono a tale segmento. Il prezzo di listino di uno stesso modello, nella sua versione elettrica o ibrida può arrivare anche al doppio rispetto a quello della versione classica a diesel o benzina. Grazie alla formula del noleggio non è necessario aprire finanziamenti in banca o sborsare una quantità ingente di denaro in un’unica soluzione e questo è senza dubbio un grande vantaggio.

#2 Nessun rischio legato all’acquisto

Ormai non è certo un segreto: acquistare un veicolo nuovo o di seconda mano è sempre rischioso perché non si sa mai con certezza quello a cui si va incontro. L’auto potrebbe rivelarsi inadatta alle proprie esigenze, troppo costosa da mantenere, difettosa e via dicendo. Non solo: bisogna anche considerare che quando si acquista un veicolo, questo si svaluta praticamente nell’immediato dunque non è mai un investimento vantaggioso. Grazie alla formula del noleggio è possibile disporre di un’auto elettrica senza avere tutti i problemi legati alla proprietà e cambiarla nel giro di qualche anno.

#3 Provare la mobilità elettrica senza spendere troppo

Al giorno d’oggi sono moltissimi coloro che vorrebbero sperimentare la mobilità elettrica ma che proprio per via dei costi eccessivi delle auto rinunciano. D’altronde, si tratta di una novità introdotta da qualche anno ed è comprensibile che in tanti preferiscano avere maggiori certezze prima di compiere un investimento importante acquistando un veicolo elettrico o ibrido. Grazie alla formula del noleggio è possibile provare la 500 elettrica o altri modelli per alcuni anni, in totale libertà e senza dover sostenere una spesa iniziale folle. In sostanza si tratta di un’alternativa meno impegnativa, che consente di sperimentare questi veicoli di nuova generazione senza troppi pensieri. (nota stampa)