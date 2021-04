Scuola: Emiliano, obiettivo è rientrare bene a ottobre

(ANSA) – BARI, 21 APR – “Credo che l’obiettivo fondamentale” sia rientrare a scuola “bene a ottobre”, ma il premier “Draghi vuole avere la certezza che le prove generali, che si faranno in quest’ultimo mese e in queste ultime settimane di scuola, ci mettano nelle condizioni di non fallire di nuovo l’obiettivo”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione Coffee Break su La7, a proposito del confronto tra Governo e Regioni sulle prossime riaperture.