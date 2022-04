Anche il Molise “spinge” per il Gino Lisa: “Opportunità contro isolamento”

FOGGIA, 21/04/2022 – (primonumero) In una delle poche regioni sprovviste di un aeroporto e con l’aviosuperficie di San Giuliano del Sannio tutta da realizzare (solo di recente è stata inserita nel Piano regionale dei trasporti approvato dalla Giunta Toma), il progetto di sviluppo dello scalo di Foggia ha riacceso l’interesse del Molise.

Per la provincia di Campobasso sarebbe una svolta dal punto di vista dei collegamenti nazionali ed esteri: parliamo di una zona interna che ha nella Fondovalle del Tappino la sua arteria di riferimento. Quindi, per i cittadini del capoluogo molisano e del suo hinterland, ma anche per un’area interna che comprende tanti piccoli paesi del Fortore, l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia sarebbe più comodo e vicino rispetto a quello di Pescara, Napoli e Roma.

Dopo il rallentamento del progetto, ora è stato fissato un primo cronoprogramma: stando alle cronache dei giornali pugliesi, a luglio dovrebbe partire il primo volo, mentre Aeroporti di Puglia si sta occupando di intercettare le compagnie di volo interessate allo scalo della Daunia, che dista tre chilometri da Foggia. (primonumero)