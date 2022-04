Effetto delle recensioni sugli acquisti online

L’effetto economico delle recensioni sugli acquisti online negli ultimi anni è particolarmente evidente, sempre più aziende pianificano strategie di marketing capaci di eliminare i feedback negativi e attrarre verso la propria attività lavorativa nuovi clienti con recensioni che valorizzino i punti di forza.

L’importanza delle recensioni sul web

La crescita esponenziale degli utenti che utilizzano il web per la ricerca di locali e luoghi dove intrattenersi, induce questi a lasciare commenti e recensioni sulle piattaforme specializzate per consigliare o meno ad altri utenti se affidarsi a quel servizio.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che, prima di acquistare un oggetto o di recarsi in un luogo fisico, le persone leggano le recensioni sul web, identificando in brevissimo tempo i punti di forza e quelli di debolezza al fine di ottenere le condizioni migliori per soddisfare le proprie esigenze.

I vantaggi delle recensioni positive

Utilizzare o leggere le recensioni sulle piattaforme specializzate consente di avere diversi benefici, sia per chi offre il servizio sia per chi lo riceve. Nello specifico è possibile riscontrare almeno quattro vantaggi significativi, vediamo quali.

Attrarre nuova clientela

Attraverso i motori di ricerca gli utenti possono cercare luoghi e servizi nelle vicinanze, analizzando le recensioni decidono se recarsi lì oppure evitare. Tale condizione aiuta, soprattutto nei settori della ristorazione e alberghiero, ad attrarre nuova clientela.

Brand identity

Ogni azienda crea nel tempo una sua identità, quest’ultima data principalmente dalla capacità di assecondare le esigenze della clientela. Le recensioni positive inducono gli utenti a fidarsi maggiormente di quel brand e ad affidarsi a esso senza pensare troppo.

Maggiori incassi

Le recensioni positive, soprattutto sugli acquisti online, garantiscono alla piattaforma e ai venditori stessi un maggior incasso. Le persone si affidano ai venditori più premiati dalle recensioni e inevitabilmente si ottengono risultati migliori da un punto di vista economico.

Crescita della fidelizzazione

Quando si acquista un oggetto online da un venditore con recensioni positive, il cliente non dimenticherà facilmente il nome del negozio e lo salverà nei suoi preferiti. Tale condizione incrementa notevolmente la fidelizzazione dei clienti, caratteristica indispensabile per chi vuole pianificare una strategia di marketing proficua nel tempo.

L’influenza delle piattaforme specializzate

Le piattaforme, cioè quei siti specializzati che si occupano di offrire un servizio d’informazione agli utenti utilizzando le recensioni degli utenti stessi, sono molto importanti al fine di valutare un prodotto, servizio o altra attività di divertimento o lavorativa.

Queste consentono in pochissimi secondi di leggere le recensioni di chi ha usufruito dei servizi, dandone una valutazione soggettiva, ma analizzata da esempi concreti. A tali piattaforme si aggiungono anche i siti che si occupano di recensioni come quelle dei casino online, settore molto apprezzato da chi vuole intrattenersi con i giochi digitali. Ad esempio un appassionato che è alla ricerca di un sito affidabile prima di iscriversi può leggere la recensione di Unibet casino online o di altre presenti in questi siti specializzati in modo da individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

Il mondo delle recensioni online, come abbiamo visto, è diventato molto importante per qualsiasi utente che sta per acquistare un oggetto o semplicemente sta per iscriversi ad un servizio. L’opinione di altre persone conta sempre molto ma, com’è noto, bisogna stare sempre molto attenti perchè c’è anche il fenomeno, sempre più diffuso, delle recensioni false.

I settori più influenzati dalle recensioni online: ristorazione e viaggi

Oltre ai marketplace, che rappresentano la gran parte delle recensioni online, anche altri settori vengono influenzati in modo significativo da opinioni e recensioni digitali. Tra questi figurano sicuramente il ramo della ristorazione e dei viaggi.

L’implementazione delle piattaforme di ricerca sul web con i luoghi di interesse, come quelli della ristorazione, hanno generato un mercato completamente nuovo. Chi viaggia molto si affida a software dedicati per ricercare nelle vicinanze i ristoranti in cui fermarsi, condizione che inevitabilmente si lega alle recensioni positive che questo ha ricevuto. L’utenza, leggendo le recensioni del ristorante, decide in pochi secondi se questo sia indicato o meno alle sue esigenze culinarie e soprattutto di costo.

Anche il settore dei viaggi è molto influenzato dalle recensioni sul web, non solo per quanto concerne l’opinione degli utenti per le compagnie di viaggio, ma anche per il luogo stesso e il settore alberghiero. Scegliere un hotel recensito positivamente è molto più sicuro che affidarsi a opinioni soggettive della compagnia di viaggi. (NOTA STAMPA).