I migliori marchi italiani sugli e commerce

Lo shopping online è ormai esploso nella nostra epoca, difatti recenti studi hanno dimostrato che è il metodo più utilizzato per acquistare merce.

ùComplice un particolare periodo storico, quello visto invaso da una pandemia, che rende rischioso uscire ed entrare in negozi fisici e centri commerciali, la maggior parte dei cittadini del mondo si sono uniformati a questa scelta. In loro aiuto sono poi arrivati i siti aggregatori che agevolano l’acquisto dei prodotti online.

In queste pagine web le merci sono raggruppate per marca o tipologia e si può scegliere ciò che si desidera. Una volta che si ha fatto la propria scelta si verrà reindirizzati al sito principale dove completare l’operazione. Tra questi siti sta avendo molto successo Stileo, uno dei migliori siti aggregatori nato negli ultimi anni. Stileoraggruppa le migliori marche, proponendo anche indagini di mercato per aiutare nelle scelte più alla moda i propri clienti.

I siti aggregatori

Oggi in aiuto ai compratori online di capi d’abbigliamento sono venuti in aiuto i siti aggregatori, tra i quali Stileo, uno dei più utilizzati, che si occupa anche di analisi di marketing e stipula classifiche sui marchi di moda.

I siti aggregatori si inseriscono nel mondo dello shopping online per sopperire a problemi legati alla grande varietà di prodotti simili reperibili online. Questi siti si agganciano ad altri e-commerce a cui poi rimandano al momento del pagamento. Essi raccolgono tutti i prodotti disponibili nella loro pagina, così quando cerchi qualcosa di specifico ti basterà aprire il sito aggregatore, come ad esempio Stileo, e cercarlo li. Questa soluzione è molto interessante perché una delle problematiche dello shopping online era proprio la difficoltà di cercare le offerte migliori, avendo tante pagine aperte e cercando i prodotti in tanti e-commerce diversi.

L’idea quindi è che i siti aggregatori aiutino coloro che stanno cercando prodotti online con:

Organizzazione : dei prodotti simili o uguali cercati sui vari siti, ora raggruppati in uno solo

: dei prodotti simili o uguali cercati sui vari siti, ora raggruppati in uno solo Comparazione: di tutte le offerte, delle spese di spedizione e dei prezzi in generale, così da poter scegliere il meglio per sé

Le grandi marche

Anche le grandi marche della moda di tutto il mondo hanno capito la floridità di questa tendenza. Difatti si possono trovare tantissimi capi di marca sui siti aggregatori, come appunto Stileo. Stileo ha anche portato avanti un’ indagine di mercato interessante, riguardante le grandi marche italiane dell’alta moda. Dopo la notizia che il 58% dei migliori atelier di moda sono italiani, il sito ha cercato di capire quali fossero le più apprezzate. L’indagine, chiamata “top brands Italia 2021”, si può trovare sul sito ufficiale. Da quello che emerge le marche più amate sono:

Armani , la prima italiana nella classifica, un grande classico intramontabile.

, la prima italiana nella classifica, un grande classico intramontabile. Moschino

Nero giardini

Insomma la moda sta tornando ad essere un settore innovativo sul mercato. Anche da un punto di vista ambientale la tendenza è quella di puntare sull’eco sostenibilità e il riciclaggio, che porterebbe a una svolta storica nell’ industria tessile.se siete interessati ad approfondire l’indagine sulle migliori marche del 2021, italiane e non, cliccate qui