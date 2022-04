In Puglia si cercano disperatamente lavoratori in lidi, ristoranti e alberghi

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/04/2022 – (retegargano) Camerieri, baristi, cuochi, operai, bagnini: nelle attività stagionali pugliesi ne mancano a centinaia anche quest’anno, «perché, inutile nasconderlo, chi percepisce il reddito di cittadinanza ha una doppia opzione, non lavorare oppure chiedere di essere impiegato in nero», dice fuori dai denti il presidente nazionale del Sindacato italiano balneari (Sib), Antonio Capacchione.

E non è per via dei salari inadeguati o del presunto sfruttamento dei lavoratori denunciato dai sindacati, secondo il numero uno del Sib. Il punto è un altro: spesso domanda e offerta di lavoro, specie per alcuni profili professionali, ormai non si incrociano più per la quasi totale mancanza del primo elemento. Scarseggia, dunque, la domanda e quando c’è risulta del tutto inadeguata, sotto il profilo quantitativo, rispetto all’offerta.

È il quadro che Antonio Capacchione traccia dal suo speciale osservatorio, in cui convergono ansie e umori dei circa 1.600 balneari pugliesi che si apprestano ad affrontare la nuova stagione estiva. Un’anomalia che costringe gli imprenditori a rimodellare l’organizzazione del lavoro, limitando persino l’offerta di servizi, anche perché, spesso, chiedere maggiore coinvolgimento e sacrifici ai propri famigliari non basta a far fronte alla carenza di personale. (retegargano)