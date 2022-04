Manfredonia, bagarre in Consiglio Comunale: questione alloggi e case popolari

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/04/2022 – Bagarre in Consiglio Comunale a Manfredonia. Lo svolgimento dello stesso ha visto la presentazione dell’interrogazione, presentata dalla consigliera Maria Teresa Valente e firmata da tutta l’opposizione, riguardo la questione alloggi e case popolari.

Durante la replica della Valente alla risposta del Sindaco, ritenuta dalla consigliera di CON non soddisfacente, alcuni dei richiedenti alloggio, presenti tra i banchi del pubblico, hanno apertamente espresso il loro disappunto, dando inizio ad una accesa discussione che ha visto alzare parecchio i toni. I rappresentanti delle famiglie richiedenti alloggio avevano già avviato una protesta pacifica in Piazza del Popolo pochi minuti prima dell’inizio della seduta di Consiglio. Date le proteste che ne sono scaturite tra consiglieri di maggioranza, opposizione e pubblico, il consigliere Gianni Sventurato, facente funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, ha sospeso temporaneamente la seduta per dare l’opportunità di riportare la calma. Il Consiglio ha ripreso i lavori dopo pochi minuti.