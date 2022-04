Manfredonia, emergenza abitativa, protesta cittadini: “Sindaco Rotice deve intervenire”

StatoQuotidiano.it, 21 aprile 2022. “Nessuno vuole vivere sulle spalle comunali ma se ho fatto legale domanda per ottenere un posto in quella graduatoria che oggi è diventata fantasma perché devo guardare l’illegalità, l’abusivo e chi gli dà anche la sanatoria per restarci?”.

Protesta nel pomeriggio di un gruppo di cittadini a Manfredonia, all’esterno di Palazzo San Domenico, sede dell’Amministrazione comunale.

Al centro della vertenza l’emergenza abitativa e l’abusivismo di edilizia convenzionata, ovvero popolare, in città, tra gli accapo all’ordine del giorno nel corso dell’odierna seduta di consiglio comunale.

“Una buona percentuale di questi alloggi è occupata da non aventi diritto o abusivi addirittura con doppie case. Il nostro paese non può stare ancora a guardare, nemmeno con il commissariamento si è arrivati ad una soluzione.”

“Oggi abbiamo un sindaco che sappiamo non ha la bacchetta magica ma deve rendere conto a chi non solo ha posto fiducia in lui ma ha davvero il disagio socio-economico che con la pandemia è andato ad aggravarsi. Con il RDC riuscirà a sostenere le spese di locazione ma quando questo sarà finito si tornerà a vivere di stenti, e per molti sarà una tragedia vivere così”.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 21 aprile 2022