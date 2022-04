Manfredonia, offerta di lavoro alla Şişecam Flat Glass

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/04/2022 – (ialweb) Descrizione Offerta La Şişecam Flat Glass, azienda leader del mercato del vetro piano in Turchia, ricerca

per lo stabilimento di Manfredonia (FG) :

MAINTENANCE ENGINEER

Il maintenance Engineer sarà responsabile della pianificazione, gestione ed esecuzione delle attività di manutenzione in outsourcing.

Si occuperà di:

-verificare i requisiti delle ditte esterne;

– esaminare e gestire fornitori e appaltatori per le attività di manutenzione;

– sviluppare le linee guida e le procedure, creando piani di attività (annuali, mensili e settimanali) per la pianificazione e l’esecuzione delle attività di manutenzione in outsourcing;

– supervisionare gli impianti al fine di individuare eventuali azioni migliorative;

– Supportare il reparto manutenzione per la riparazione dei guasti alle apparecchiature e durante le fermate produttive dei reparti non a ciclo continuo;

– interfacciarsi costantemente con il proprio Manager per uniformare le operazioni, per l’inoltro di eventuali problematiche anche attraverso la preparazione di report, tramite l’utilizzo di KPI e la condivisione di eventuali azioni correttive;

– collaborare con i responsabili del reparto Produzione e dell’Ufficio Tecnico, nonchè con l’Ufficio Acquisti e l’RSPP.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

– Laurea in Ingegneria Meccanica/Gestionale o similari;

– almeno un paio di anni di esperienza nella mansione;

– buona conoscenza della lingua inglese;

– ottima conoscenza dei processi e delle attività di manutenzione

L’azienda offre inserimento diretto e retribuzione commisurata all’esperienza maturata.

Il Gruppo Şişecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro. Il Gruppo opera in quattro settori commerciali principali: il “Vetro Piano”, i “Prodotti per la casa in vetro”, i “Contenitori in vetro” e le “Sostanze chimiche” e, oltre che in Turchia, ha stabilimenti di produzione in Germania, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Slovacchia, in Ungheria, in Bosnia-Erzegovina, nella Federazione Russa, in Georgia, in Ucraina, in Egitto e in India.

Il Gruppo Şişecam oggi è il terzo principale produttore al mondo di oggetti per la casa in vetro, e il quinto di contenitori in vetro e del vetro piano; oltre ad essere uno dei dieci principali produttori di soda del mondo è anche il leader mondiale nelle sostanze chimiche al cromo. Şişecam, con 83 anni di esperienza, circa 22.000 dipendenti, stabilimenti produttivi in 13 paesi e vendite in più di 150 paesi, come Gruppo su scala internazionale continua nel suo percorso con l’obiettivo di diventare uno dei tre più grandi produttori del mondo in tutti i settori del suo core business.

