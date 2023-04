Corteo storico e Palio delle Contrade, Manfredonia onora Re Manfredi

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/04/2023 – Questo weekend Manfredonia diventa un grande e diffuso museo di storia, arte, cultura e bellezza.

La città, in occasione del 767mo anniversario della sua fondazione, mette in mostra e rende fruibile gratuitamente il suo patrimonio su iniziativa dell’Amministrazione comunale (Assessorato alla Cultura) in collaborazione con l’Arcidiocesi. Sabato 22 e domenica 23 aprile a far da cornice alla rievocazioni storiche in abiti medievali del Palio di Manfredonia in onore di Re Manfredi, ci sarà l’apertura straordinaria di numerose Chiese visitabili per il loro patrimonio culturale, non tutte sempre facilmente accessibili.

Un’iniziativa, coordinata dall’Assessore con delega alla Cultura Giuseppe Basta, che si ispira alle parole di Mons. Padre Franco Moscone (“Riscoprire luoghi che ricordano la storia e le origini è anche guardare al futuro perché la cultura è questa. Più luoghi di cultura vengono aperti in città più la comunità cresce”) e che apre la stagione turistica della città e del territorio, con nuove prospettive e opportunità per i visitatori e le attività ricettivo-commerciali.