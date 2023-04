Foggia, omicidio Scrocco: libere le 2 donne con le armi

FOGGIA, 21/04/2023 – Dopo 20 giorni ai domiciliari è tornata libera C. D. C., 29 anni, compagna di Alessandro Scrocco, il trentunenne assassinato davanti al carcere la sera del 17 maggio 2022 da due o più killer ancora ignoti.

Ha lasciato il carcere, beneficiando dei domiciliari invece l’amica V. O. trentenne, fidanzata del mafioso D. B. di 31 anni, nipote di Scrocco che mentre era detenuto in carcere meditava di vendicare l’omicidio dello zio e dava anche ordini alle due donne per spostare in un luogo sicuro una pistola-mitraglietta modello “Skorpion” calibro 7.65 che la squadra mobile sequestrò in città il 13 giugno di un anno fa. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.