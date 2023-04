Foggia. “Picchiato dopo che non si ferma all’alt”: il servizio di Chi l’ha visto?

FOGGIA, 21/04/2023 – Picchiato dopo che non si ferma all’alt della Polizia, la Procura di Foggia ha chiesto il processo per l’agente del video diventato virale sui social e per gli altri 3 colleghi.



E’ accusato di lesioni personali aggravate per aver colpito con un calcio un giovane, già processato e condannato a 1 anno e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e per aver forzato il posto di blocco. Chiesto il giudizio anche per tre colleghi, accusati di false attestazioni sull’episodio. La Polizia di Stato aveva subito disposto un’azione disciplinare e il trasferimento. Della vicenda ne aveva parlato la trasmissione di RAI3 “Chi l’ha visto”?”. Ecco il servizio.