Mala movida a Manfredonia, Rotice: “Denunciamo sempre e subito”

Diversi e pericolosi episodi preoccupavano molto me e i tanti cittadini che chiedevano di individuare questi individu i che compromettevano la sicurezza urbana e la serenità della nostra comunità, in particolar modo di molti genitori che temevano per l’incolumità dei propri figli. I 13 Daspo emessi dalla Questura di Foggia rappresentano l’ennesimo atto concreto di presenza e vicinanza della Squadra Stato alla nostra città.

Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale e la cittadinanza il Sig. Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il Sig. Questore di Foggia Ferdinando Rossi e gli uomini della Polizia e di tutte le forze dell’ordine per il loro encomiabile operato a beneficio di Manfredonia e del territorio. Un altro passo in avanti importante per l’affermazione della legalità e del senso civico, elementi fondamentali per la ripresa e la crescita sociale ed economica della nostra città.

Un risultato possibile grazie al quotidiano lavoro di collaborazione e confronto tra l’Amministrazione comunale e le Istituzioni, verso le quali è crescente la fiducia dei cittadini. In questi mesi è stata evidente e percepibile la maggiore presenza di Forze dell’Ordine in città con maggiori controlli e presidi. Ma lo Stato siamo anche noi comunità, singoli cittadini, che dobbiamo scegliere di stare sempre dalla parte della legalità con i nostri comportamenti, non girando mai la testa dall’altra parte o preferendo il silenzio al cospetto di situazioni illecite e violente. Isoliamo e denunciamo sempre e subito persone e circostanze che possono arrecare danni e pericoli. Ne beneficeremo tutti”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.