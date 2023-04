Manfredonia, doppia vittoria per l’IC “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta”

Una gioia indescrivibile per i giovani atleti, categoria cadette e cadetti, che con l’aiuto delle società sportive Officine Pallavolo Manfredonia e Manfredonia Volley hanno saputo trasformare la passione, l’impegno e la determinazione in un trionfo senza precedenti.

“Tutto è cominciato da un PON scolastico di due anni”, racconta l’insegnante di scienze motorie, Ciro Florio, che carico di entusiasmo spiega come scuola e sport si siano trasformati in un connubio vincente. Florio e le insegnanti Anna Rosa Ferrara e Loredana Lillo hanno allenato le squadre infondendo loro la grinta e la motivazione necessarie per raggiungere l’obiettivo comune. Impegno e passione hanno poi fatto la differenza, trasformando un gruppo di ragazzi e ragazze in vere e proprie squadre vincenti.

La doppia vittoria nella fase Provinciale è stata un momento di estasi per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta, che ha gioito per lo straordinario successo dei propri giovani atleti. Ora, le squadre si preparano per le Regionali a Lecce del prossimo 28 aprile, ed entrambe sono pronte a dare il massimo e a sfidare le migliori squadre pugliesi. E chissà che questo sia l’inizio di un percorso che possa giungere sino alla finale nazionale! Indipendentemente dal risultato finale, comunque, le squadre hanno già dimostrato di avere i valori giusti per affrontare qualsiasi sfida, dalla passione per lo sport alla voglia di crescere insieme.