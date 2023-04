Manfredonia, “My Future”: 91mila euro per favorire l’inclusione sociale

Punti Cardinali è una delle misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”, strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” Promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Il progetto “My Future”, candidato al finanziamento con Delibera di Giunta comunale n.199 dell’8 novembre 2022 proposta dall’Assessore allo Sviluppo e Occupazione Antonio Vitulano (con il supporto tecnico di Smart Lab a seguito di manifestazione pubblica di interesse), interverrà su tre linee:

• Orientation Desk – sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali

• Job Days – giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio

• Orientation Labs – laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi

“My Future” mette al centro i soggetti destinatari dei servizi di orientamento, offrendo loro servizi in grado di rispondere alle loro domande di futuro.

Dall’analisi del contesto territoriale, dai servizi offerti e dalla triste constatazione che anche qui, come nel resto della Puglia e, soprattutto nella provincia di Foggia, vi è l’esigenza di fronteggiare problemi strutturali come la dispersione scolastica, la disoccupazione giovanile e l’elevato numero di NEET, con questo progetto il Comune di Manfredonia e la rete dei partner intende creare le condizioni più favorevoli per fornire a tutti la possibilità di essere informati e formati, di possedere competenze che possano orientare le scelte di ognuno, guardando all’istruzione e/o alla formazione, che siano anche interdipendenti a quelle che guardano all’inserimento e reinserimento lavorativo, agli apprendistati, alla creazione di impresa. I dettagli della proposta, delle attività e della rete dei partner di “My Future” saranno presentati nei prossimi giorni.