Manfredonia. Le reti di Calamita su calcio di rigore e Massaro bastano alla Fidelis guidata da Raffaele Quaranta per battere in trasferta il Manfredonia e tornare al quinto posto in classifica.

Un successo importante che permette di raggiungere quota 42 in classifica e superare il Gravina.

Sabato prossimo ultimo impegno della regular season sarà al Sant’Angelo dei Ricchi contro il Matera.