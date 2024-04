La Fidelis Andria conquista in anticipo un posto nei playoff grazie alla vittoria per 2-0 contro il Manfredonia al “Degli Ulivi”, consolidando la sua posizione con sette punti di vantaggio sul sesto in classifica, il Matera, a due giornate dalla fine della stagione regolare.

La squadra biancazzurra continua la sua tradizione positiva in casa contro il Manfredonia, registrando 13 vittorie in 24 incontri, mentre gli ospiti hanno vinto solo 4 volte e ci sono stati 7 pareggi.

Il primo pericolo viene dalla compagine ospite all’11’, quando Balba tenta il tiro dal limite dell’area, ma il pallone finisce di poco a lato. Quattro minuti dopo, Baietti salva deviando in corner il tiro di Babaj, destinato all’angolino. Sul calcio d’angolo successivo, Fissore colpisce di testa ma manda il pallone sopra la traversa. La Fidelis sblocca la partita al 26′ con un perfetto cross di Bottalico per il colpo di testa vincente di Ferrara, che segna il suo primo gol con la maglia biancazzurra. La situazione si complica per il Manfredonia al 29′ con l’espulsione di Calemme per un brutto intervento su Padalino. La squadra di Andria sfiora il raddoppio al 32′ con un tiro di Cancelli che sfiora il palo.

Al 39′, Russo colpisce il legno con una potente conclusione dalla distanza.

Il secondo tempo si apre con la stessa intensità del primo, con la Fidelis Andria che continua a pressare in avanti: dopo soli tre minuti, Cecere sfiora il gol con un tiro dal limite dell’area che sfila di poco a lato. Nonostante l’inferiorità numerica, il Manfredonia cerca di creare qualche pericolo per la difesa avversaria, ma senza successo. Al minuto 74, i biancazzurri raddoppiano chiudendo praticamente la partita: Cancelli mette un cross basso per Scaringella che, a pochi passi dalla porta, non sbaglia, mettendo fine alla sua serie di partite senza gol. Momento cruciale per gli ospiti al 79′, con Carbonaro che calcia a rete da posizione centrale, ma l’intervento provvidenziale di Cancelli salva quasi sulla linea di porta con Baietti battuto.

La partita termina con la terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Fidelis, che nel prossimo incontro affronterà l’ultima trasferta della stagione regolare contro il Rotonda.

Lo riporta Andriaviva.it.