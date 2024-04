Le schermaglie legali continuano

Accantonata la transazione, il ricorso al T.A.R. Puglia riprese il suo cammino. Il Tribunale, infatti, con ordinanza dell’11 giugno 2015, dispose una verificazione, per accertare se “l’Abbazia di Montepulsano rientri tra gli immobili descritti negli atti che i ricorrenti hanno allegato a dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà”.

Le risultanze della verificazione, a firma del perito nominato dal Tribunale, ing. Prencipe, furono depositate il 16 novembre 2015.

Il Comune con memoria del 31 marzo 2016 contestò quelle risultanze, allegando un’indagine storico-giuridica del dott. Schiavone, che la sentenza qualificherà successivamente come “idonea certificazione”.

Va subito detto che dalla perizia del Prencipe non si evince la provenienza della proprietà del compendio immobiliare. Il titolo a cui gli eredi hanno sempre fatto riferimento, la donazione del 28 settembre 1920 a don Nicola Quitadamo, non illumina sulla riferibilità dell’immobile ivi menzionato all’abbazia, a tal punto che lo stesso perito si è limitato a dire che esso “possa coincidere con l’Abbazia” di Montepulsano”.

Questa ipotetica coincidenza è stata puntualmente smentita, come si è detto, dalla perizia del dott. Schiavone, che ha messo in chiaro come non vi sia “correlazione tra quanto riportato nell’atto di donazione e l’attuale situazione catastale”.

Stesso discorso vale per gli annessi terreni. Neanche in ordine alla loro proprietà la verificazione ha dato un contributo dirimente. Alcuni di loro non compaiono neanche nell’atto su citato, mentre altri risultano gravati da uso civico. Essi, infatti, sono perimetrati all’interno del parco Pulsano o “mezzena” di Pulsano, sito nella difesa Casiglia, dichiarata interamente demaniale dal commissario ripartitore, Biase Zurlo, con ordinanza del 7 giugno 1813. Ecco la disposizione, che attesta inconfutabilmente la natura demaniale della zona: “La contrada denominata Casiglia con effetto è dichiarata comunale di Montesantangelo, rimanendo confirmata in tutte le sue parti ed espressioni la preinserta decisione del marchese Vivenzio”. E non è un caso che quei terreni risultino inseriti “negli stati occupatori” redatti dagli istruttori demaniali sopra citati (Lapeschi, Ferrara, Mastromarco).

Va fatto notare che, per la sua indagine, l’ing. Prencipe ha anche fatto riferimento ad “una nota storica reperita dalla rete di internet”– verrà poi messo alla berlina per questo dallo Schiavone, che parlerà di “una semplice nota storica ritrovata sul sito internet, senza accertarne la provenienza”.

Vale la pena ricordare che la nota storica succitata era stata presa dal Diario Montanaro del 27 febbraio 2015, ed era uscita dalla penna di chi scrive. Che sin dall’indomani della sentenza della Cassazione del 2013 aveva preso posizione in ordine alla titolarità dei beni in questione, assegnandola inequivocabilmente al Comune di Monte Sant’Angelo. La mancanza di spazio ci impedisce di esporre per esteso la vicenda patrimoniale dell’abbazia di Pulsano. Qui importa solo trascrivere il corpo centrale dell’articolo del 27 febbraio: “le superfici esterne al perimetro dell’abbazia, già riportate nel Catasto provvisorio murattiano del 1811, si trovano nella difesa Casiglia, demanio universale di Monte Sant’Angelo ab immemorabili, e se demaniale era quella contrada, demaniali erano le singole parti di essa; orbene, la natura giuridica delle stesse, in assenza di provvedimenti di conciliazione o di legittimazione negli ultimi due secoli, è rimasta la stessa, vale a dire demaniale. E le terre demaniali, altrimenti dette civiche, sono inusucapibili ed imprescrittibili”.

L’articolo del 27 febbraio 2015 non era sfuggito a Schiavone, che, nel commentarlo, aveva espresso un “mi piace” e aveva parlato di “ottima narrazione del Tranasi”. Ciò detto, comprendiamo l’atteggiamento del funzionario del Comune, che, per smontare la tesi avversaria, sottolinea che essa si basa su notizie estemporanee prese da internet, e quindi di dubbia affidabilità e serietà. Non era il nostro caso: le notizie che venivano date erano storicamente documentate e circostanziate, ma dal Prencipe erano riportate fuori contesto e in maniera incompleta, e anche la scelta dei termini non era appropriata. All’articolo del 27 febbraio seguiranno, a firma sempre dello stesso autore, tre altri articoli sulla Gazzetta del Mezzogiorno: 3 maggio e 13 agosto 2015, 22 novembre 2017.

Nella questione della proprietà intervenne anche la Regione Puglia. Con due note del Dipartimento di mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, datate 13 luglio e 13 ottobre 2016, essa confermò che i terreni in esame erano “terreni demaniali di uso civico”.

Permanendo i dubbi circa la proprietà dei beni per cui era causa, il T.A.R. Puglia, con sentenza del 17 marzo 2017, dichiarò inammissibile il ricorso degli eredi Quitadamo.

Questi, a tutela delle loro ragioni, il 22 maggio 2017 non tardarono ad adire il Consiglio di Stato, per “l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 254/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia”. Il Comune si costituì in giudizio con delibera della Commissione Straordinaria – era subentrata al Consiglio comunale – del 1° giugno 2017.

Questi, al momento, sono gli ultimi atti della controversia giudiziaria.