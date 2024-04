Lo stato attuale delle cose

La controversia, anche se in via di definizione, sembra essere, al momento, in condizione di stallo: una soluzione a breve non sembra profilarsi all’orizzonte.

Le ultime due decisioni della Cassazione e del T.A.R. si sono limitate a dichiarare la mancanza del titolo di proprietà da parte degli eredi Quitadamo, non pronunciandosi sull’altra questione ad essa collegata, la restituzione delle indennità. Sta di fatto che gli eredi hanno chiesto indietro le aree e i fabbricati e non li hanno avuti, il Comune ha chiesto la restituzione delle somme e non l’ha avuta.

La verità è che la richiesta degli eredi ci è sembrata strampalata: essa mette in discussione un accordo espropriativo, ancorché mai formalizzato, fra le parti (in forza del quale hanno percepito delle indennità); ma anche quella del Comune ci è parsa quanto meno bizzarra: è una pretesa bell’e buona rivendicare una proprietà piena su delle aree soggette a sistemazione demaniale, sulle quali ai possessori sono riconosciuti dei diritti acquisiti. Il Comune vanta il “diritto del concedente”, che gli consente di percepire il profitto del cosiddetto scioglimento della promiscuità, che, in forza della legge regionale del 28 gennaio 1998, avviene con la divisione a metà, fra le parti, della superficie a parco. (Da notare, inoltre, che del parco Pulsano solo una parte risulta occupazione e quindi andrebbe reintegrata al demanio comunale). Usiamo il condizionale, perché in questi ultimi tempi la Regione ha cambiato idea in merito ai parchi, trattandoli alla stregua delle cosiddette “arbitrarie occupazioni”, per le quali si prevede l’affrancazione del canone. Strumento, quest’ultimo, che viene adottato anche nei riguardi dei fabbricati.

Da queste operazioni, comunque, il Comune potrebbe ricavare una somma davvero cospicua, considerati i valori che a quei beni furono assegnati al momento della stima. Ma va tenuto presente che sia lo scioglimento della promiscuità che l’affrancazione avvengono su base volontaria, ed è improbabile che i diretti interessati siano disposti a chiederli. E anche se li chiedessero, non è detto che dal valore di affranco, dal suo costo, non possa nascere un nuovo contenzioso, dal momento che il Comune, in merito al canone – è questo che lo determina – può fare come gli pare. A complicare le cose, potrebbe mettersi anche la Regione Puglia, che pare orientata, come si è detto più sopra, ad estendere la sanatoria prevista dall’art. 54 della legge del 4 agosto 2004 anche ai parchi.

Trovandosi la vertenza sub iudice, è difficile immaginare quando ci sarà la parola fine per questa vicenda. Che, al di là dei lunghi tempi di attesa, potrebbe riservarci ancora delle sorprese.

Nessuna sorpresa, invece, sul piano delle relazioni Comune-Curia. Come da copione, con deliberazione di Giunta del 22 aprile 2022 le fabbriche del monastero sono state concesse, in comodato gratuito, all’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo per “sede della Comunità dei monaci” per la bellezza di 25 anni. La decisione è incommendabile. Francamente, essa fa sorridere chiunque conosca la storia recente di Santa Maria di Pulsano. Quanto poi alle “attività caritative e sociali”, indicate tra le altre finalità della concessione, il pensiero va all’epoca dei Borboni, quando era del tutto normale lasciare queste attività nelle mani della Chiesa. Ma qui va detto che così fan tutti. Esse, comunque, non sono mai state di casa a Pulsano.

Ad oggi, ad un anno dalla firma di quel contratto, lì dentro dei monaci non s’è vista neanche l’ombra. E lo stesso vale per le cosiddette attività caritative e sociali.

Indice

Parte Prima

– Il periodo pulsanese p.

– Gli eremi p.

– Il patrimonio terriero al momento della soppressione p.

– Le vicissitudini patrimoniali successive p.

Parte Seconda

– Il recupero del complesso monastico p.

– L’espropriazione e l’occupazione d’urgenza p.

– Il contenzioso civile p.

– Una transazione rimasta in sospeso p.

– Le schermaglie legali continuano p.

– Lo stato attuale delle cose p.