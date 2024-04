Parte Seconda – Una transazione rimasta in sospeso

La transazione della vertenza prevedeva la restituzione al Comune di 105 mila euro. Questo si obbligava ad emanare il decreto di acquisizione dei beni per cui era causa entro il 15 aprile 2015.

Prima di prendere una decisione, il Comune chiese un parere scritto al suo legale, avv. Gianni Cerisano (questi era il difensore del Comune almeno dal luglio del 2004), in ordine all’opportunità di pervenire all’accordo. La risposta fu “senz’altro affermativa” (24 aprile 2014).

Riteniamo che il Comune avrebbe potuto ben fare a meno di quel parere (con tutto il rispetto per la persona e la professionalità) e decidere nella più completa autonomia, soprattutto alla luce di quanto il legale affermerà nelle note per l’udienza del 21 aprile 2016, e cioè di aver aderito formalmente alla transazione “per mere ragioni di opportunità amministrativa”. Egli, infatti, non entrerà nel merito della questione, che ruotava, lo ribadiamo, attorno alla titolarità del diritto di proprietà. Ora, se il Comune sentiva davvero la necessità di acquisire elementi di conoscenza in merito ad essa, poteva rivolgersi altrove, al responsabile del V° settore Agricoltura e Foreste, dott. Francesco Saverio Schiavone, in primo luogo.

La decisione del Cerisano, messa nero su bianco, poggiava su due presupposti: a) che, “qualora i proprietari intestatari catastali riuscissero a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà”, la misura dei danni a carico del Comune sarebbe stata di molto superiore all’importo proposto per la transazione; b) che “neppure il Comune è in grado di produrre documentazione che attesti in modo certo il suo diritto di proprietà”. La prima ipotesi troverà una secca smentita, e questo perché era azzardata, messa in campo forse per giustificare l’accordo. Infatti, come si poteva pensare che i presunti proprietari tirassero fuori il titolo di proprietà, se non lo avevano fatto in 15 lunghi anni? I fatti si incaricheranno di dimostrare che il legale si sbagliava anche in merito alla seconda ipotesi.

La transazione con gli eredi Quitadamo ricevette un’accoglienza favorevole nel Consiglio comunale del 27 maggio 2015, che la votò all’unanimità (erano presenti 14 consiglieri su 17).

Ma c’è un altro aspetto della vicenda che va evidenziato. Contestualmente a quella decisione, infatti, ne fu presa un’altra, riguardante la destinazione dei 105 mila euro che il Comune avrebbe recuperato. Su proposta del sindaco, Antonio di Iasio, fu deciso di destinare l’intera somma all’abbazia di Pulsano.

Questo secondo tema è stato introdotto alla chetichella nella discussione, anche perché non era all’ordine del giorno. Delle due l’una: o si voleva farlo passare sotto traccia oppure si parlava di 105 mila euro come fossero stati bruscolini. Vero è che, mentre ci si dilunga a dipingere i “sigg. Pascarelli” come brutti e cattivi, alla destinazione di quella cifra (che, oltretutto, non viene mai menzionata, nascondendosi dietro il termine generico di “somma”) si accenna solo. (Qui bisognerebbe anche ricordare a quegli “ominicchi” che, fermo restando il vincolo di destinazione – ma chi andrà mai a verificarlo nei più minimi particolari –, la maggior beneficiaria di quei soldi sarebbe stata la Diocesi di Manfredonia, che amministra i fondi necessari al funzionamento di Pulsano per il tramite di una persona di fiducia). Un atteggiamento da irresponsabili, quello dei consiglieri comunali, a cui è mancato il coraggio delle proprie azioni. Essi hanno superato se stessi. Se si scorrono le delibere di quegli anni, si scopre che non è mai successo che, in Consiglio comunale, si sia trovato un terreno di accordo e di conciliazione: ci si accapigliava anche per questioni di lana caprina. La religione alla fine mette d’accordo tutti! (I consiglieri presenti erano: Antonio di Iasio, Vincenzo Totaro, Michele Ferosi, Domenico Ciuffreda, Damiano Totaro, Francesco Granatiero, Matteo Taronna, Giovanni Granatiero, Matteo Savastano, Mario Troiano, Antonio Pettinicchio, Marco Galli, Andrea Ciliberti, Generoso Rignanese).

Dimostrare che quei soldi erano più utili per altre opere non è difficile. Fare la lista di tutte le cose che mancavano a Monte Sant’Angelo sarebbe molto lungo, e facile nello stesso tempo; non lo facciamo perché il lettore di ciò ha esperienza diretta e, non bastasse questo, sente tutti i giorni la litania degli amministratori locali. Su una vicenda, però, vogliamo fermare l’attenzione, quella della biblioteca comunale.

Trasferita nella nuova sede dell’ex monastero delle clarisse, è rimasta chiusa al pubblico per più di dieci anni, dal 2003 al gennaio 2014, per problemi legati alle norme antincendio, vie di fuga, ecc., problemi, tutto sommato, di lieve entità, che non comportavano grosse spese.

Questo per dire che, almeno per i nostri paesi, i soldi non sono una cosa di secondaria importanza. E i sindaci ne lamentano la penuria a ogni piè sospinto, spendendoli con parsimonia, salvo fare gli spendaccioni quando loro aggrada. Quando c’è di mezzo la Chiesa, di solito sono abituati a scialare.

La responsabilità di quello stato di cose non era dell’Amministrazione in carica, che, anzi, quella biblioteca l’aveva aperta (ma mancava, e manca ancora, una catalogazione – e il problema dei soldi ritorna). Essa, però, ha colpe ben più gravi, se qualche settimana dopo l’approvazione della transazione fu sciolta per condizionamento mafioso (fu il primo caso in provincia) e il sindaco di Iasio dichiarato incandidabile, assieme a due assessori, per una tornata elettorale.

A seguito di ciò, e del successivo commissariamento del Comune da parte del Governo (17 luglio 2015), quella transazione non si è concretizzata.