Il Centro Cultura del Mare, a causa dei lavori riguardanti il miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del complesso immobiliare sito in Manfredonia, al viale Miramare, adibito, in parte, a sede dell’Istituto scolastico IPEOA “Lecce” di Manfredonia e, in parte, a piano terra, nei tre locali con accesso indipendente e non interferente, con destinazione vincolata a Museo del Mare, ha dovuto interrompere temporaneamente la catalogazione, la schedatura e l’allestimento dei reperti marinari donati da centinaia di cittadini.

Reperti, raccolti in un lasso di tempo di circa 40 anni e sollecitamente trasferiti in un deposito cortesemente messo a disposizione dal Comune di Manfredonia e in altri locali di alcuni amici sensibili alla tutela del patrimonio marinaro.

Vista la insistente e numerosa richiesta dei visitatori e delle scuole, ci si augura vivamente che la mostra possa essere ancora fruita dalla cittadinanza e da quanti amano le tradizioni marinaresche.

Comunicato stampa Centro Cultura del Mare A.P.S. – 21.04.2024