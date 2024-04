“Miti senza frontiere”, i talenti del LanzaPress brillano alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”

Spettacolo esilarante e interviste tra i corridoi del liceo classico “Lanza” a Istituzioni, professori e studenti. La docente esperta, Annalisa Graziano: “Orgogliosa del loro impegno ed entusiasmo”. La prof. referente del progetto PNRR Giornalismo, Grazia Vetritto: “Grande partecipazione. La scuola deve aiutare i ragazzi a crescere”

Emozioni ed applausi scroscianti per “Miti senza frontiere. Il Pensatoio del LanzaPress”, la performance di apertura della “Notte nazionale del liceo classico”. I giovani e le giovani alunne del laboratorio di giornalismo del liceo “Lanza” di Foggia hanno reinterpretato il mito in chiave moderna. Scoppiettanti le interviste a Penelope, Venere e Medea in un immaginario salotto televisivo.

Le tre donne più chiacchierate della mitologia hanno svelato le loro verità nascoste grazie a giornaliste d’assalto. E cosa dire di Ulisse, Zeus ed Enea?

La platea, divertita, ha potuto ascoltare esilaranti conversazioni private prima di essere catapultata in una speciale edizione della “Notte degli Oscar”. Dopo uno stacco pubblicitario “epico”, il pubblico ha seguito il racconto di un inviato speciale direttamente da Maratona e unavivace telecronaca dal Colosseo.

“Sono orgogliosa – sottolinea la docente esperta di giornalismo, Annalisa Graziano – dell’impegno e della serietà con cui gli alunni e le alunne iscritti al laboratorio stanno affrontando i compiti assegnati. L’obiettivo è quello di imparare, divertendosi. Stanno acquisendo le nozioni di base necessarie per intraprendere la professione direttamente sul campo, con lezioni teoriche e attività pratiche. Siamo a metà del percorso e, a rotazione, hanno già registrato interviste, scritto recensioni e comunicati stampa, presentato libri, seminari e concerti; coperto mediaticamente gli eventi. In occasione de ‘La notte nazionale del liceo classico’ hanno realizzato una performance divertente ma impegnativa. Credo profondamente nelle loro capacità e nei loro talenti: hanno un entusiasmo contagioso. Ringrazio la dirigente scolastica Mirella Coli che ha profondamente creduto in questo progetto e chevalorizza, costantemente, le abilità degli studenti. Un ringraziamento speciale va alla docente Grazia Vetritto, referente del PNRR Giornalismo, che sostiene e alimenta questo percorso arricchente dal punto di vista professionale e umano”.

Conclusa la performance teatrale, la redazione del laboratorio di giornalismo ha realizzato interviste, senza sosta, tra i corridoi del liceo. Hanno rispostoalle domande dei giovani giornalisti in erba, tra gli altri, la sindaca della città di Foggia, Maria Aida Episcopo, il giornalista RAI, Giacinto Pinto, ex studente del Liceo Lanza, docenti, studenti, ex alunni e personale scolastico.

“Gli alunni – sottolinea la docente Grazia Vetritto – sono entusiasti. C’è una partecipazione attiva e continua. Questo progetto sta arricchendo le esperienze relazionali dei ragazzi e li sta facendo crescere come persone: lo scopo più importante per una scuola.

Autonomia, sperimentazione di sé e, ancora, partecipazione sociale: questi gli obiettivi che vanno oltre la didattica. Nelle prossime settimane sono in programma altri eventi ed attività che, ancora una volta, metteranno i ragazzi nella condizione di sperimentarsi, microfono e taccuini alla mano”.