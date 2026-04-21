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Home // Bari // Altamura, auto si ribalta sulla provinciale 151: muore 62enne

MUORE 62ENNE Altamura, auto si ribalta sulla provinciale 151: muore 62enne

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava alla guida della propria auto quando avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare

Altamura, auto si ribalta sulla provinciale 151: muore 62enne

Altamura, auto si ribalta sulla provinciale 151: muore 62enne - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Bari // Cronaca //

Tragedia questa mattina ad Altamura, in provincia di Bari, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 151.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava alla guida della propria auto quando avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Il veicolo è quindi uscito di strada e si è ribaltato, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e per il conducente non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

Per recuperare il corpo della vittima è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il 62enne dalle lamiere dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo.

Lo riporta ansa.it.

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