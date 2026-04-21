La Regione Puglia compie un nuovo passo per consolidare e rafforzare il presidio del territorio agricolo e forestale. La Giunta regionale ha infatti approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028 dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), strumento fondamentale per programmare assunzioni e organizzazione del lavoro nei prossimi anni.

L’ARIF rappresenta un punto di riferimento operativo per la tutela del patrimonio boschivo, la gestione delle risorse irrigue e il supporto al comparto agricolo, con un ruolo sempre più centrale anche nella gestione delle emergenze fitosanitarie come la Xylella.

Il piano approvato definisce il fabbisogno di personale per il triennio e prevede, già nel 2026, il completamento delle assunzioni avviate con le precedenti programmazioni. In particolare, è stimato l’ingresso complessivo di 85 unità a tempo indeterminato, tra figure tecniche, amministrative e operative, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dell’Agenzia e migliorare la capacità di risposta sui territori.

Il provvedimento si inserisce in un percorso più ampio che punta a dare stabilità occupazionale e continuità operativa a una struttura strategica per la Regione, garantendo al tempo stesso il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli normativi in materia di spesa del personale.

Parallelamente, prosegue anche il percorso di rafforzamento della componente stagionale. Il 16 aprile scorso ARIF ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli idonei della graduatoria relativa alla selezione pubblica per 360 operai idraulico-forestali specializzati (4° livello), da impiegare con contratto a tempo pieno e determinato nelle attività stagionali. Le assunzioni, con decorrenza dal 20 aprile 2026, rappresentano un tassello importante per garantire continuità agli interventi sul territorio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui l’assenza di altri rapporti di lavoro e il possesso della patente di guida.

“Con questo piano – dichiara l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli – rafforziamo una struttura pubblica che è presidio fondamentale per la cura del territorio e per il sostegno al nostro sistema agricolo. ARIF è in prima linea nella gestione delle emergenze, a partire dalla lotta alla Xylella, ma anche nelle attività quotidiane di manutenzione, prevenzione e tutela ambientale. Investire sul personale significa migliorare l’efficacia degli interventi e dare risposte concrete ai cittadini e agli agricoltori. Allo stesso tempo, continuiamo a garantire opportunità di lavoro per tanti operatori che negli anni hanno maturato competenze preziose sul campo.

Quest’anno abbiamo approvato il piano con un anticipo significativo rispetto al passato e abbiamo previsto un numero maggiore di giornate lavorative per i 360 operai rispetto allo scorso anno. Inoltre, abbiamo anticipato anche l’avvio delle assunzioni stagionali, così da assicurare una presenza più tempestiva ed efficace sul territorio. È una scelta che coniuga occupazione, programmazione e capacità di intervento, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico di ARIF”.

Con l’approvazione del Piano, la Regione conferma dunque la volontà di rendere ARIF sempre più efficiente e strutturata, capace di affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia del comparto agricolo pugliese.