Barletta, il presidente Romano: “Spero che il Foggia si salvi"

Il presidente del Barletta, Marco Arturo Romano, è intervenuto nel corso della trasmissione Forcing su Antenna Sud, soffermandosi anche sulla possibilità di un derby contro il Foggia nella prossima stagione, ipotesi ancora legata all’esito della corsa salvezza dei rossoneri.

Romano ha espresso il proprio auspicio per la permanenza del Foggia nella categoria, sottolineando il valore sportivo e ambientale di una possibile sfida tra le due squadre.

“Spero che il Foggia si salvi e si faccia questo derby. Confido nelle porte aperte, sarebbe una vittoria per tutti”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.