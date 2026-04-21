BISCEGLIE (BAT), 21 aprile 2026 – Una città in lutto ha dato oggi l’ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi, la 54enne uccisa dal marito lo scorso 15 aprile in un drammatico episodio di violenza domestica. Per l’occasione il sindaco Angelantonio Angarano ha proclamato il lutto cittadino.

Durante i funerali, celebrati nella chiesa della Misericordia, i figli Mauro ed Elia hanno dedicato alla madre parole cariche di dolore e riconoscenza:

“Sei stata una mamma che ha vissuto per la famiglia e siamo certi che avresti continuato a farlo, dando tutta te stessa con amore. Grazie per averci donato e insegnato la vita”.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, Luigi Gentile, 61 anni, avrebbe prima tentato di strangolare la moglie, per poi spingerla dal balcone dell’abitazione al quinto piano, in via Vittorio Veneto. Subito dopo si sarebbe tolto la vita lanciandosi dallo stesso punto.

Nell’omelia, don Michele Barbaro ha espresso la vicinanza della comunità ai figli della vittima: “A voi va l’abbraccio di tutta la Chiesa e della città, che si stringe con affetto al vostro dolore”. Il sacerdote ha poi invitato a una riflessione profonda: “Abbiamo bisogno di ritornare a Dio e riscoprire un amore che dona la vita, non la toglie”.

Al termine della cerimonia, all’uscita del feretro, sono stati liberati in cielo palloncini rossi a forma di cuore, simbolo di un ultimo, commosso saluto.

Fonte: ANSA