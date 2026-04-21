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Home // Cronaca // Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti, Manzella: “È un crimine ambientale”

BISSANTI MANZELLA Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti, Manzella: “È un crimine ambientale”

Nel Tratturo Bissanti è stato scoperto un grave episodio di abbandono illecito di rifiuti, che ha fatto scattare l’allarme ambientale nella zona

Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti, Manzella: “È un crimine ambientale”

Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti, Manzella: “È un crimine ambientale”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nel Tratturo Bissanti è stato scoperto un grave episodio di abbandono illecito di rifiuti, che ha fatto scattare l’allarme ambientale nella zona. Durante un’attività di controllo sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno individuato circa cinque tonnellate di poliuretano espanso rigido (PUR/PIR), materiale utilizzato nelle celle frigorifere e considerato altamente inquinante se disperso nell’ambiente.

Il ritrovamento riguarda un quantitativo consistente di rifiuti industriali abbandonati in modo illecito, con potenziali conseguenze gravi per l’ecosistema locale e la salute pubblica.

Il pericolo, sottolineano gli operatori, è particolarmente elevato in caso di combustione del materiale. Se incendiato, il poliuretano espanso può infatti liberare nell’aria sostanze altamente tossiche come monossido di carbonio, ossidi di azoto e acido cianidrico, con effetti potenzialmente letali per persone, animali e ambiente.

“Questo non è degrado, questo è un crimine ambientale”, ha dichiarato Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, chiedendo interventi immediati per la gestione dell’area.

Le Guardie Ambientali hanno sollecitato la bonifica urgente del sito e un rafforzamento dei controlli sul territorio, attraverso anche l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, al fine di risalire ai responsabili dell’abbandono illecito.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli sversamenti illegali di rifiuti, una criticità che continua a rappresentare una minaccia per il territorio.

“Chi distrugge il territorio, distrugge il futuro di tutti noi”, è il monito lanciato dagli operatori impegnati nelle attività di vigilanza ambientale.

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