Foggia. Si è svolta stamani, 20 aprile 2026, presso l’Università di Foggia, una significativa sessione di discussione delle tesi di laurea del corso di Infermieristica, presieduta dal presidente del Corso di Laurea, professor Cassano. Un appuntamento carico di emozione e traguardi importanti per gli studenti che concludono il proprio percorso accademico, pronti a entrare nel mondo della sanità con competenze e senso di responsabilità.

Tra i lavori presentati, ha particolarmente colpito la tesi di laurea della studentessa Maria Denise Palmieri, che ha conseguito il titolo al termine di un percorso intenso e ricco di impegno. Affiancata da una guida esperta nonché relatore, il dottor Gianluca Castigliego (ideatore del progetto di tesi), la neolaureata ha sviluppato un progetto sperimentale dal titolo “DAE GO Puglia: l’APP che può salvarti la vita”, distinguendosi per originalità e forte impatto sociale.

Castigliego riferisce che il progetto, già proposto alla regione, mira ad ottimizzare i tempi di soccorso garantendo maggior successo d’intervento. In più si vuole dare uno strumento concreto anche al semplice cittadino, chiamato spesso come primo soccorritore.

Il lavoro si è articolato in un’analisi approfondita e ben strutturata sul tema dell’emergenza sanitaria territoriale, con un focus specifico sull’importanza della tempestività nei casi di malore improvviso. Punto centrale della tesi è stata la realizzazione di un’applicazione pensata per supportare i cittadini nei momenti critici: uno strumento intuitivo e accessibile che consente di individuare rapidamente il defibrillatore automatico esterno (DAE) più vicino, offrendo così un aiuto concreto in situazioni in cui ogni secondo può fare la differenza.

L’elaborato ha messo in evidenza non solo competenze tecniche e cliniche, ma anche una spiccata sensibilità verso la prevenzione e la diffusione della cultura del primo soccorso: un esempio concreto di come la formazione infermieristica possa tradursi in innovazione utile alla collettività.

La sessione odierna ha rappresentato, ancora una volta, un momento di grande valore per l’Ateneo foggiano, che continua a formare professionisti capaci di coniugare sapere scientifico e attenzione alla persona.

Un traguardo importante per Maria Denise Palmieri e un segnale positivo per il futuro della sanità, sempre più orientata all’integrazione tra competenze umane e soluzioni tecnologiche.

L’app “DAE GO Puglia: l’APP che può salvarti la vita”, inoltre, verrà riportata all’attenzione della Regione Puglia con l’obiettivo di renderla uno strumento ufficiale al servizio dell’intera comunità regionale, rafforzando ulteriormente la rete di emergenza e la tutela della salute pubblica.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto al programmatore informatico Salvatore Santeramo, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’applicazione, affiancando Maria Denise (sotto la guida del dott. Castigliego) nella realizzazione concreta del progetto e trasformando un’idea accademica in uno strumento digitale potenzialmente salvavita.