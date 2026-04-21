Foggia – Una vicenda complessa, segnata da paura, contestazioni disciplinari e richieste di chiarimento rimaste senza risposta. A raccontarla è Massimo Carducci, ex autista soccorritore del 118, che annuncia stamani ulteriori iniziative di protesta per riottenere il proprio posto di lavoro.

Secondo quanto riferito, tutto avrebbe avuto origine da una contestazione disciplinare legata agli articoli 46 e 47, riguardanti dichiarazioni sul casellario giudiziario. “Per paura di conseguenze penali – spiega – ho deciso di dimettermi”. Una scelta che, però, Carducci definisce oggi affrettata e dettata da un forte stato di ansia.

A distanza di poche ore, circa sette, l’ex soccorritore avrebbe inviato una comunicazione di ripensamento via email, chiedendo di revocare le dimissioni. In quel periodo, racconta, era anche seguito da una psicologa, proprio a causa dello stato di agitazione e paura vissuto in quei momenti.

La vicenda sarebbe stata poi portata all’attenzione del sindacato Ugl, con un incontro alla presenza di Giovanni Petta, finalizzato a una rivalutazione della posizione lavorativa. “Non ho mai ricevuto un esito chiaro – sostiene Carducci – né mi è stato dimostrato un parere negativo da parte di un legale che giustificasse la mia esclusione”.

L’ex autista soccorritore evidenzia inoltre come la propria posizione, ad oggi, risulti regolare: “I miei documenti sono puliti e non ho impedimenti per lavorare nella pubblica amministrazione”.

Carducci afferma di aver avanzato richieste esplicite di chiarimento anche al dottor Nigri e di aver coinvolto organi di informazione, senza però ottenere risposte. Da qui la decisione di passare all’azione: “Sto combattendo contro questa situazione. Non ho più paura. Nei prossimi giorni manifesterò davanti all’Asl”.

Un appello, il suo, che si estende anche ad altri lavoratori: “Se tutti scendessero in campo come sto facendo io, forse qualcosa cambierebbe. Io voglio solo riavere il mio posto di lavoro”.