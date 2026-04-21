Manfredonia, un tempo baricentro politico della Capitanata, oggi appare sempre più ai margini dei luoghi dove si decide. Dalle recenti elezioni provinciali agli equilibri regionali, la città fatica a esprimere una rappresentanza forte e riconoscibile.

Resta il riferimento parlamentare dell’onorevole Giandiego Gatta, ma si è esaurita quella filiera politica che, negli anni del Partito Democratico di Bordo, Campo e Riccardi, garantiva presenza e peso. La breve parentesi amministrativa di Rotice non ha invertito la rotta, chiudendosi tra tensioni e fratture.

Dopo lo scioglimento del Comune nel 2019, quella stagione si è conclusa senza un vero ricambio, lasciando un vuoto evidente anche in Regione. E mentre altri centri del Gargano avanzano, Manfredonia resta sospesa: grande per numeri e storia, ma sempre più fragile nel suo ruolo politico.