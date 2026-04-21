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MANFREDONIA ZERO Fattore ZERO (più). Manfredonia, la città che ha smesso di contàre (VIDEO)

Manfredonia, un tempo baricentro politico della Capitanata, oggi appare sempre più ai margini dei luoghi dove si decide

Lotte interne e ambizioni personali così Manfredonia resta fuori dal Consiglio regionale

PH CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, un tempo baricentro politico della Capitanata, oggi appare sempre più ai margini dei luoghi dove si decide. Dalle recenti elezioni provinciali agli equilibri regionali, la città fatica a esprimere una rappresentanza forte e riconoscibile.

Resta il riferimento parlamentare dell’onorevole Giandiego Gatta, ma si è esaurita quella filiera politica che, negli anni del Partito Democratico di Bordo, Campo e Riccardi, garantiva presenza e peso. La breve parentesi amministrativa di Rotice non ha invertito la rotta, chiudendosi tra tensioni e fratture.

Dopo lo scioglimento del Comune nel 2019, quella stagione si è conclusa senza un vero ricambio, lasciando un vuoto evidente anche in Regione. E mentre altri centri del Gargano avanzano, Manfredonia resta sospesa: grande per numeri e storia, ma sempre più fragile nel suo ruolo politico.

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