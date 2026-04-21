Foggia, 640 firme contro la moschea. Russo: "La città merita molto di più del disastro passato e attuale"

FOGGIA, 20 aprile 2026. Altre 640 firme raccolte per chiedere maggiore sicurezza in città e ribadire il No alla costruzione di una moschea, insieme a 28 nuove adesioni al partito. È il bilancio dell’ultimo fine settimana del Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale, la formazione politica ispirata al generale Roberto Vannacci.

Per il secondo weekend consecutivo, i rappresentanti del movimento sono scesi in piazza con un gazebo, promuovendo un contatto diretto con i cittadini e presentando le principali battaglie identitarie già avviate. Le iniziative, spiegano dal coordinamento, proseguiranno anche nelle prossime settimane, coprendo l’intero periodo tra aprile e maggio.

“Siamo sinceramente sorpresi da tanto interesse ed entusiasmo riscontrato, in giornate che dovrebbero essere dedicate al relax e alla famiglia: la dimostrazione dell’orgoglio e della voglia di cambiamento della comunità foggiana che non accetta questa deriva politico-amministrativa e non si rassegna a una caduta libera in ogni ambito. Sono venute al gazebo persone deluse che non votano addirittura da decenni, e che confidano nella bontà del nostro progetto. Abbiamo il dovere morale di ascoltarle, non tradirle e di lottare per loro e per i nostri figli, perché Foggia merita molto di più del disastro passato e attuale” dichiara Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale n. 53.