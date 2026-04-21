Foggia, chiusura dello Zaccheria dopo Monopoli: spunta l'idea dei maxi schermi in piazza

Dopo i recenti episodi verificatisi durante la gara Monopoli–Foggia del 19 aprile, che hanno portato a provvedimenti disciplinari con quattro giornate di porte chiuse e una sanzione economica alla società, arriva una proposta per garantire comunque la partecipazione dei tifosi agli eventi sportivi.

In una lettera indirizzata alla sindaca del Comune di Foggia, e per conoscenza a Prefettura e Questura, i dirigenti provinciali Arturo Pagano e Nicola Chiappinelli (Fratelli d’Italia) e Alessandro Buonfiglio (Forza Italia) sottolineano la necessità di distinguere tra i responsabili dei disordini e la restante tifoseria.

Pur condannando i fatti avvenuti, i firmatari evidenziano come non sia opportuno privare famiglie e tifosi della possibilità di vivere momenti di aggregazione legati alla squadra cittadina.

Per questo motivo, nella missiva viene proposta l’installazione di maxi schermi per la partita Foggia–Salernitana di domenica 26 aprile, in un’area della città da individuare, come ad esempio la zona dei Campi Diomedei o altri spazi ritenuti idonei dalle autorità competenti.

L’iniziativa, si legge nella proposta, consentirebbe alla cittadinanza di vivere in forma collettiva e sicura un evento sportivo di rilievo, garantendo al tempo stesso il controllo dell’ordine pubblico grazie al coordinamento delle istituzioni.

I promotori auspicano un riscontro positivo da parte dell’amministrazione comunale e delle autorità coinvolte, ritenendo la soluzione un modo per coniugare sicurezza, partecipazione e senso di comunità.