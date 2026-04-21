Foggia, elezioni provinciali: 'Insieme per la Capitanata' porta in Consiglio Capozzi e De Maio

A seguito delle elezioni provinciali del 19 aprile, la lista “Insieme per la Capitanata” conferma la volontà di proseguire con determinazione il proprio percorso sul territorio.

I promotori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i candidati, sottolineando l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati durante tutta la campagna elettorale.

Il coordinamento della lista ha inoltre rivolto un sincero grazie ai sindaci e agli amministratori locali che hanno scelto di sostenere il progetto politico, accordando fiducia a un’iniziativa basata su collaborazione istituzionale, concretezza e attenzione alle esigenze della Capitanata.

Un riconoscimento particolare è stato riservato ai neo eletti Achille Capozzi e Tonio De Maio, chiamati ora a rappresentare il territorio con responsabilità e competenza.

“La Capitanata ha bisogno di presenza, ascolto e visione. Il nostro impegno non nasce oggi e non si esaurisce con questa competizione elettorale: continueremo a lavorare in Provincia con determinazione, portando avanti le priorità condivise, dalle infrastrutture alla viabilità, dall’edilizia scolastica al supporto concreto ai Comuni”.