Foggia, 'Offline/La9cento': oltre 50 eventi e 6mila presenze. Amatore: "Questa non è la fine di un’esperienza"

Si conclude con numeri significativi e uno sguardo già rivolto al futuro il progetto “Offline/La9cento”, che negli spazi della Pinacoteca “Il 9Cento” di via Ferrante Aporti ha animato la città con più di 50 eventi e circa 6mila presenze. Un’iniziativa che, più che chiudersi, segna un nuovo punto di partenza.

Nel corso dell’ultimo mese, i locali al piano terra sono diventati un centro vitale di attività culturali e creative, ospitando esperienze che hanno spaziato tra musica, imprenditoria, digitale, cinema, arte e cucina, coinvolgendo decine di realtà del territorio. Un fermento reso possibile dal lavoro dello staff e dal sostegno del Comune di Foggia, con il cofinanziamento di Anci.

Il progetto lascia anche un’eredità concreta alla comunità, con la realizzazione di una sala multimediale e una sala podcast, strumenti che resteranno a disposizione di associazioni, studenti e cittadini.

“Questa non è la fine di un’esperienza- ha affermato con soddisfazione l’assessora alla cultura Alice Amatore– ciò che è stato costruito continuerà. Non so come i ragazzi di Offline ci siano riusciti, visto il tempo limitato, ma hanno fatto esattamente ciò che noi speravamo facessero. Oggi, a Foggia, se si chiede ad un ragazzo o ad una ragazza cosa sia Offline, sapranno dire cosa è stato e cosa rappresenta. Un processo di riconoscibilità, spesso troppo difficile anche per le istituzioni”.

Nel corso della conferenza finale è intervenuto anche Mario Taggio, ideatore del progetto, che ha sottolineato l’impegno quotidiano del gruppo di lavoro: “È stato un lavoro quotidiano, spesso invisibile, ma fondamentale per trasformare un’idea in qualcosa di concreto e di reale- ha detto il giovane imprenditore- Siamo riusciti a trasformare gli spazi della Pinacoteca in luoghi vivi e funzionali, realizzando una vera e propria infrastruttura dotata di sala multimediale, sala podcast ed altri strumenti che oggi restano a disposizione come patrimonio della comunità”.

Un ruolo centrale è stato svolto anche da Gabriele Mucelli, volto del progetto, che ha presentato un ricordo tangibile dell’esperienza: una traccia musicale incisa, realizzata con il supporto della casa discografica Noteum e disponibile su Spotify, frutto della collaborazione tra artisti emergenti del territorio che proprio in Pinacoteca hanno trovato uno spazio di sperimentazione e contaminazione.

“Offline/La9cento” si chiude dunque lasciando un segno concreto e una prospettiva futura, indicando una nuova direzione per la Pinacoteca “Il 9Cento” di Foggia, sempre più luogo di incontro, produzione culturale e partecipazione.