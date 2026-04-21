Il Foggia cambia ancora guida tecnica a pochi giorni dalla sfida decisiva contro la Salernitana. Dopo la sconfitta di Monopoli, la dodicesima in sedici gare sotto la gestione Casillo-De Vitto, la società ha deciso di esonerare Michele Pazienza e richiamare Enrico Barilari, già alla guida della squadra in questa stagione.

Si tratta di una mossa dettata dall’emergenza in un momento considerato cruciale per la salvezza, con l’obiettivo ormai ridotto al tentativo di raggiungere almeno lo spareggio playout per evitare la retrocessione diretta.

Barilari è arrivato in città nella tarda notte e nella mattinata di oggi ha diretto il primo allenamento allo stadio Zaccheria, a porte chiuse. Il tecnico ritrova un gruppo con il morale basso e una situazione complessa anche sul piano fisico, con diversi giocatori da recuperare tra cui Liguori, Tommasini e Biasiol.

La sfida contro la Salernitana, in programma domenica, rappresenta l’ultima gara della stagione regolare e si preannuncia decisiva. La squadra arriva all’appuntamento con un ritardo di nove punti dal Giugliano, e un bilancio recente molto negativo: solo due vittorie e due pareggi nelle ultime settimane, per un totale di appena otto punti nelle ultime tre mesi.

Per Barilari si tratta del quarto cambio in panchina in una stagione estremamente complicata. Il tecnico ligure aveva già sostituito Delio Rossi, dimessosi, prima di essere a sua volta esonerato e poi sostituito da Vincenzo Cangelosi e successivamente da Michele Pazienza.

Il suo ritorno rappresenta dunque una scelta di emergenza, condivisa anche con il vice Dino Bitetto, nel tentativo di riaccendere una squadra in difficoltà e provare a compiere quello che ormai viene definito un vero e proprio “miracolo sportivo” per mantenere la categoria.

Lo riporta calciofoggia.it.