Il Comune di Foggia ha approvato il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale per i lavori di rigenerazione urbana del Mercato dei Fiori di via Sprecacenere, intervento finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”.
Il provvedimento, firmato dalla dirigente dell’Area 9 Opere Pubbliche PNRR, Irene Licari, riguarda un progetto complessivo che sfiora il milione di euro e punta alla riqualificazione di un’area urbana strategica, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e marginalizzazione sociale.
Nel dettaglio, è stata autorizzata l’erogazione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale in favore della ditta aggiudicataria Russo Vito S.r.l., per una somma complessiva di 144.588,18 euro (IVA inclusa).
L’anticipazione, prevista dalla normativa sui contratti pubblici, è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, già trasmessa dall’impresa esecutrice. I lavori risultano ufficialmente avviati il 4 marzo 2026.
L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana finanziato dall’Unione Europea attraverso il Next Generation EU e rappresenta uno dei progetti candidati dal Comune di Foggia nel 2021 per il rilancio di aree urbane in difficoltà.