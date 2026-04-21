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MERCATO FIORI Foggia, via libera all’anticipazione per i lavori di rigenerazione del Mercato dei Fiori

Il Comune di Foggia ha approvato il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale per i lavori di rigenerazione urbana del Mercato dei Fiori

SINDACA EPISCOPO

SINDACA EPISCOPO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia ha approvato il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale per i lavori di rigenerazione urbana del Mercato dei Fiori di via Sprecacenere, intervento finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”.

Il provvedimento, firmato dalla dirigente dell’Area 9 Opere Pubbliche PNRR, Irene Licari, riguarda un progetto complessivo che sfiora il milione di euro e punta alla riqualificazione di un’area urbana strategica, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e marginalizzazione sociale.

Nel dettaglio, è stata autorizzata l’erogazione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale in favore della ditta aggiudicataria Russo Vito S.r.l., per una somma complessiva di 144.588,18 euro (IVA inclusa).

L’anticipazione, prevista dalla normativa sui contratti pubblici, è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, già trasmessa dall’impresa esecutrice. I lavori risultano ufficialmente avviati il 4 marzo 2026.

L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana finanziato dall’Unione Europea attraverso il Next Generation EU e rappresenta uno dei progetti candidati dal Comune di Foggia nel 2021 per il rilancio di aree urbane in difficoltà.

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