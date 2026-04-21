Funerali Dino Carta a Foggia, sindaca Episcopo proclama “lutto cittadino”

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐛𝐚𝐥𝐞 “𝐃𝐢𝐧𝐨” 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚

La Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 23 aprile 2026, in occasione delle esequie del concittadino Annibale Carta, conosciuto da tutti come Dino, tragicamente scomparso a seguito di un efferato episodio di violenza.

Nel corso della giornata di lutto cittadino le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta; il Gonfalone della Città parteciperà alla cerimonia funebre; sarà osservato un minuto di raccoglimento nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni consiliari; analoghi momenti di raccoglimento potranno essere organizzati, in autonomia, nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a manifestare il proprio cordoglio, sospendendo le attività lavorative e sociali durante lo svolgimento delle esequie, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia.