C’è stato un tempo in cui Manfredonia poteva contare su una presenza forte, riconoscibile e trasversale nei luoghi decisionali. Era quello che, quasi con formula simbolica, veniva definito il “Fattore M”: una rete politica, istituzionale ed economica capace di dare peso al territorio ben oltre i confini cittadini. Consiglieri provinciali e regionali, parlamentari, rappresentanti di primo piano nelle associazioni di categoria, nelle organizzazioni economiche e negli enti intermedi.

Oggi quello scenario appare profondamente cambiato. Di quella centralità resta ben poco. La rappresentanza si è assottigliata, la capacità di incidere si è ridotta, la classe dirigente locale sembra essersi progressivamente dispersa. In questo quadro, Giandiego Gatta, parlamentare di Forza Italia, è oggi l’unico riferimento diretto di Manfredonia nei livelli istituzionali nazionali.

Con lui abbiamo provato a capire che cosa sia accaduto davvero: quando si è interrotto quel percorso, quali responsabilità abbiano pesato di più, e soprattutto se esistano ancora le condizioni per ricostruire una presenza autorevole e condivisa del territorio nei luoghi in cui si decide.

Onorevole Gatta, partiamo da un dato che non è più soltanto politico, ma storico. Manfredonia ha perso quello che un tempo veniva definito il “Fattore M”: una presenza forte e diffusa nei luoghi decisionali. C’erano un consigliere provinciale, due consiglieri regionali, tre deputati, un presidente di Confindustria, un presidente della Camera di Commercio, rappresentanti autorevoli nelle organizzazioni di categoria. Oggi tutto questo non c’è più. È rimasto solo lei. Non è una fase: sembra un dissolvimento. Che cosa è successo davvero?

«È successo che abbiamo smesso di essere una comunità politica. Il “Fattore M” non era una formula magica, ma un equilibrio. C’erano differenze, anche importanti, però alla fine si riusciva a tenere tutto insieme in funzione di un obiettivo comune. Quando quell’equilibrio si rompe, il sistema si svuota. Non crolla in un giorno: si consuma lentamente. E alla fine resta poco o niente.»

Quindi non si è trattato di una perdita casuale, ma dell’esito di un processo. Quando si è iniziato davvero a perdere terreno? «Quando si è smesso di parlare tra persone che la pensavano diversamente. All’inizio sono piccoli strappi, quasi impercettibili. Poi diventano distanze. Poi diventano muri. E quando arrivano i muri, il territorio smette di esistere come soggetto unitario: restano solo gruppi, interessi, frammenti separati.»

Un tempo Manfredonia riusciva a esprimere classe dirigente anche fuori dai confini locali. Oggi questo non accade più. È mancata la selezione o è venuto meno il contesto? «È venuto meno il contesto. La classe dirigente non nasce da sola. Ha bisogno di un ambiente che la sostenga, che la faccia crescere, che la riconosca. Se l’ambiente si frammenta, anche le persone migliori restano isolate. E da soli non si va lontano.»

In questo scenario, lei ha fatto un percorso diverso: è rimasto, ha consolidato il consenso, ha mantenuto un radicamento forte nel territorio, arrivando anche a risultati elettorali significativi. È stata una scelta o una conseguenza? «È stata una scelta semplice: non andarmene. Io non ho mai pensato di fare politica a distanza. Ho sempre vissuto qui, tra le persone, dentro i problemi reali. Non è una strategia: è un modo di stare nelle cose. E alla lunga la coerenza e l’impegno vengono riconosciuti.»

Oggi lei è, di fatto, l’unico rappresentante parlamentare diretto di questo territorio. Questa condizione comporta più responsabilità o più isolamento? «Entrambe, inevitabilmente. La responsabilità è evidente: quando sei uno dei pochi, ogni scelta pesa di più. Ma c’è anche l’isolamento, perché manca un confronto stabile, manca una rete. E senza una rete, anche il lavoro più serio diventa più faticoso, più difficile, anche se non impossibile.»

Lei ha indicato più volte nelle divisioni la causa principale di questa crisi di rappresentanza. Ma, concretamente, che cosa significa oggi superarle? «Significa accettare dei limiti. Non si può avere tutto. Non si può sempre avere ragione. Se ognuno resta fermo sulle proprie posizioni, non si costruisce nulla. L’unità non è una parola astratta: è una rinuncia consapevole.»

Se dovesse indicare, in una sola parola, ciò che è mancato davvero a Manfredonia in questi anni, quale sceglierebbe? «La misura. Si è perso il senso del limite. C’è stata troppa competizione interna e troppo poca visione esterna. E quando la politica guarda solo dentro se stessa, smette di servire il territorio.»

Ultima domanda: quel “Fattore M” può essere ricostruito oppure è definitivamente perduto? «Si può ricostruire, ma non con gli stessi comportamenti. Serve un cambio di mentalità. Serve tornare a pensare in termini di comunità e non di mera appartenenza. Questo territorio ha ancora tante risorse. Deve solo smettere di dividerle.»

Onorevole, grazie per il tempo che ci ha dedicato. E in bocca al lupo per il lavoro che la attende. «Non le dico “crepi il lupo”. Sono un cattolico, con i miei limiti, come tutti. E vengo da un territorio dove un francescano è diventato santo. Da qui si impara che non tutto si risolve con lo scontro. Io non voglio che il lupo crepi. Voglio che smetta di essere un nemico. Se il lupo resta lupo e le pecore restano pecore, non si va da nessuna parte. Se invece si trova un modo per stare insieme, allora si può salvare qualcosa. E oggi, più che vincere, serve salvare il territorio.»