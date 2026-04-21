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Gianluca Totaro: “Senza fiducia, niente rappresentanza. Così Manfredonia è rimasta fuori”

Manfredonia, Bilancio. Gianluca Totaro (M5S): "Immobilismo su temi fondamentali"

GIANLUCA TOTARO. ph saverio de nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Stato news //

MANFREDONIA – La mancanza di rappresentanti della città nelle principali sedi istituzionali – dalla Regione alla Provincia, fino agli enti economici come Camera di Commercio e Confcommercio – è il risultato di una crisi profonda e stratificata. Ne è convinto Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che analizza le ragioni di questo vuoto politico partendo da un elemento chiave: la perdita di fiducia tra cittadini e classe dirigente.

“Il punto di partenza – spiega Totaro – è la crisi del rapporto di fiducia tra elettori e politica, dovuta principalmente all’assenza di risposte concrete ai bisogni sociali della comunità”. Una distanza che, secondo il consigliere pentastellato, si è ampliata nel tempo anche a causa di una gestione amministrativa ritenuta inefficace: “A questo si aggiunge una delusione legata alla cattiva gestione, che ha ulteriormente alimentato la sfiducia”.

Le conseguenze sono evidenti: meno partecipazione, meno confronto pubblico e un progressivo indebolimento del tessuto politico locale. “Quando viene meno la fiducia – sottolinea Totaro – si perde anche la capacità di aggregarsi attorno ai temi fondamentali. Spariscono momenti di confronto, incontri pubblici, manifestazioni: si rompe il legame tra cittadini e politica”.

Un processo che, inevitabilmente, si riflette sulla rappresentanza istituzionale: “Se viene meno la politica, vengono meno anche i rappresentanti. E così Manfredonia oggi non è presente nei luoghi decisionali sovracomunali”.

Non manca però uno sguardo al futuro. Totaro individua nei giovani una possibile chiave di ripartenza, citando anche il recente referendum come segnale positivo: “Abbiamo visto che tanti ragazzi vogliono essere coinvolti nei processi partecipativi. Questo è un dato importante”.

La strada, secondo il consigliere, passa proprio dal protagonismo delle nuove generazioni, a patto che ci siano le condizioni per restare sul territorio e impegnarsi attivamente: “Servono giovani disposti a mettersi in gioco per la collettività, con senso di responsabilità, attenzione all’interesse pubblico e capacità di fare squadra”.

L’obiettivo finale è chiaro: ricostruire un tessuto politico credibile e tornare a garantire una rappresentanza efficace, non solo a livello locale ma anche nelle istituzioni sovracomunali. “Con queste condizioni – conclude Totaro – possiamo tornare a una fase positiva per la nostra comunità, dentro e fuori il contesto cittadino”.

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