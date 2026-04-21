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Home // Cronaca // Giunta regionale del 21 aprile, via libera all’intervento sul canale Acquarotta di Lesina

LESINA ACQUAROTTA Giunta regionale del 21 aprile, via libera all’intervento sul canale Acquarotta di Lesina

Tra i principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale il 21 aprile c’è quello che riguarda Lesina, in provincia di Foggia.

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Antonio Decaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Giunta regionale del 21 aprile, via libera all’intervento sul canale Acquarotta di Lesina

Tra i principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale il 21 aprile c’è quello che riguarda Lesina, in provincia di Foggia.

La Regione ha infatti rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di messa in sicurezza dell’abitato balneare e di riqualificazione idraulico-ambientale del canale Acquarotta, nel tratto che va dalla foce fino al ponte di viale del Sole, per una lunghezza complessiva di circa 940 metri.

L’intervento punta dunque a migliorare la sicurezza dell’area e la sistemazione del canale sotto il profilo ambientale e idraulico.

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