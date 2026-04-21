Giunta regionale del 21 aprile, via libera all’intervento sul canale Acquarotta di Lesina
Tra i principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale il 21 aprile c’è quello che riguarda Lesina, in provincia di Foggia.
La Regione ha infatti rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di messa in sicurezza dell’abitato balneare e di riqualificazione idraulico-ambientale del canale Acquarotta, nel tratto che va dalla foce fino al ponte di viale del Sole, per una lunghezza complessiva di circa 940 metri.
L’intervento punta dunque a migliorare la sicurezza dell’area e la sistemazione del canale sotto il profilo ambientale e idraulico.