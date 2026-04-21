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Home // Stato news // Invasione di campo a Monopoli: identificati i tifosi del Foggia responsabili

DISORDINI MONOPOLI Invasione di campo a Monopoli: identificati i tifosi del Foggia responsabili

I provvedimenti riguardano almeno due persone

Monopoli-Foggia, invasione di ultras foggiani nel finale: arresti in campo

Monopoli-Foggia, invasione di ultras foggiani nel finale - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Stato news //

Monopoli, 21 aprile 2026 – Sono state notificate ed eseguite nella mattinata odierna le prime misure cautelari nei confronti di alcuni tifosi ritenuti responsabili dell’invasione di campo verificatasi al termine della gara Monopoli-Foggia, disputata domenica scorsa allo stadio “Veneziani”.

I provvedimenti riguardano almeno due persone. Tra queste figura l’uomo che, dopo aver attraversato l’intero terreno di gioco, ha aggredito uno steward in servizio. L’aggressore era stato immediatamente bloccato e ammanettato dalle forze dell’ordine presenti nell’impianto.

Le autorità hanno inoltre identificato un secondo soggetto, accusato di aver lanciato petardi in campo prima di fare ingresso sul terreno di gioco.

Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude che nelle prossime ore possano essere adottate ulteriori misure nei confronti di altri responsabili coinvolti negli episodi di violenza.

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