Procedono gli interventi di manutenzione presso l’asilo nido di via Florio a Manfredonia. Con determinazione dirigenziale n. 699 del 30 marzo 2026, il Comune ha disposto la liquidazione del primo Stato di avanzamento lavori (SAL), segnando un passo concreto nell’adeguamento della struttura.

Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni del personale educativo, che avevano evidenziato criticità tali da compromettere la piena fruibilità e sicurezza dell’edificio. A seguito di sopralluoghi tecnici, l’amministrazione ha quindi avviato un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per risolvere le problematiche riscontrate.

L’appalto, affidato a una ditta individuale, prevede un investimento complessivo di circa 170 mila euro, comprensivo di lavori, oneri per la sicurezza e IVA.

Con il primo SAL, il Comune ha autorizzato il pagamento di oltre 48 mila euro, relativi alle lavorazioni già eseguite e certificate dalla direzione lavori.

Nel dettaglio, la documentazione tecnica comprende libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di pagamento, strumenti necessari per attestare la regolarità e l’effettiva esecuzione delle opere previste.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione del patrimonio edilizio comunale e si inserisce in un più ampio programma di attenzione agli edifici scolastici e ai servizi per l’infanzia. La sicurezza e la qualità degli ambienti destinati ai bambini rappresentano infatti una priorità per l’amministrazione.

Dal punto di vista finanziario, la spesa trova copertura nel bilancio comunale e rispetta i vincoli di finanza pubblica, come attestato dagli uffici competenti. Inoltre, è stato verificato il rispetto degli obblighi contributivi dell’impresa esecutrice tramite DURC regolare.

Il ruolo di Responsabile unico del procedimento (RUP) e la direzione lavori sono affidati a personale interno dell’Ufficio tecnico comunale, a garanzia di un controllo diretto sull’andamento dell’intervento.

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori stati di avanzamento, fino al completamento delle opere previste.

A cura di Michele Solatia.